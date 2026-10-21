टाइगर श्रॉफ पर हमले से पहले हमलावरों ने की थी अमिताभ बच्चन, सलमान खान के घर की रेकी, बिग बी बोले- क्षमा प्रार्थी...
टाइगर श्रॉफ पर हमले से पहले आरोपियों ने अमिताभ बच्चन, सलमान खान के घर की रेकी की थी, जिसके बाद 'शहंशाह' का बयान आया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 5:41 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले ने फिल्मी सितारों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस बीच, एक नई जानकारी सामने आई है. खबर है कि टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने से पहले हमलावरों ने अमिताभ बच्चन और सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों की रेकी (निगरानी) की थी. इस खबर के बाद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने चाहने वालों को बताया कि वे कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रहे हैं.
आईएएनएस के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के अनुसार, टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के आरोपियों ने 18 अक्टूबर को 'बागी' एक्टर पर हमला करने से पहले अमिताभ बच्चन और सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों की रेकी (निगरानी) की थी.
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों को उन हस्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा गया था, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था उतनी कड़ी नहीं थी. खबरों के मुताबिक, कई ऑटो-रिक्शा चालकों ने आरोपियों को बिग बी, आमिर खान, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसी कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों तक पहुंचाया था.
इस खबर के बाद, आज 21 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों से माफी मांगी और बताया कि वह कुछ दिनों तक अपने फैंस से रूबरू नहीं हो पाएंगे. बिग बी ने अपने पोस्ट की शुरुआत माफी से की है. उन्होंने लिखा है, 'क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ दिनों के लिए आराम और संवरने का समय निकालने को कहा गया है सो कुछ लिख नहीं पा रहा हूं.'
T 5889,10,11,12 - apologies .. क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ दिनों के लिए आराम और सँवरने का समय निकालने को कहा गया है सो कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ ..— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 21, 2026
सुपरस्टार के इस पोस्ट के बाद फैंस थोड़े चिंतित हो गए हैं. हालांकि उन्होंने सुपरस्टार का समर्थन किया है. एक फैन ने लिखा है, 'जीवन में आराम बहुत ही अवश्यक है . आप भरपूर एनर्जी के साथ वापसी कीजिए सर. ईश्वर आपको लंबी आयु और अच्छी सेहत प्रदान करे .' एक ने लिखा है, 'अपनी सेहत से जरूरी कुछ नहीं आराम कीजिये ईश्वर आपको 100 साल की उम्र तक जिंदा रखे.' एक दूसरे फैन ने लिखा है, आराम कीजिए सर, सेहत सबसे पहले, रोज के ब्लॉग की आदत हो गई है. इंतजार रहेगा.'
आईएएनस के मुताबिक, आरोपी मुंबई में आने-जाने के लिए जिन ऑटो-रिक्शा का इस्तेमाल करते थे, उनके ड्राइवरों से वे बॉलीवुड स्टार्स के घर दिखाने के लिए कहते थे. आरोपियों ने ड्राइवरों से कहा कि वे इन सेलिब्रिटीज के घरों की तस्वीरें लेना चाहते हैं. इसके बाद, अलग-अलग ऑटो-रिक्शा ड्राइवर उन्हें कई एक्टर्स के घरों तक ले गए. इस दौरान, एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने आरोपियों को बताया कि बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ हर रविवार को फुटबॉल खेलने के लिए जुहू के एक फुटबॉल ग्राउंड में आते हैं.
इस जानकारी के बाद, 11 अक्टूबर को आरोपी उस फुटबॉल ग्राउंड पर पहुंचे, लेकिन उस दिन टाइगर श्रॉफ वहां नहीं आए. इसके अगले रविवार, 18 अक्टूबर को आरोपी फिर से उसी ग्राउंड पर पहुंचे. इस बार उनके पास हथियार थे. इसीलिए उन्होंने बिना देरी किए टाइगर की गाड़ी पर फायरिंग कर दी.
पुलिस के अनुसार, उसी दौरान हरियाणा से कुछ और लोग भी मुंबई आए थे. बताया जा रहा है कि हरियाणा लौटने से पहले उन्होंने इलाके की रेकी (निगरानी) की थी. टाइगर पर हमले के बाद मुंबई से निकलते समय आरोपियों ने दोनों हथियारों को किसी अनजान जगह पर फेंक दिया.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों ने इस हमले में एक विदेशी पिस्तौल और एक देसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया था. बताया जा रहा है कि आरोपियों को इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं थी कि उनके पास मौजूद विदेशी पिस्तौल किस तरह की थी. 20 अक्टूबर को आरोपियों से हुई शुरुआती पूछताछ में एक अहम जानकारी सामने आई कि 'बागी' एक्टर उनका मुख्य टारगेट नहीं थे.