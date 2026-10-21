ETV Bharat / entertainment

टाइगर श्रॉफ पर हमले से पहले हमलावरों ने की थी अमिताभ बच्चन, सलमान खान के घर की रेकी, बिग बी बोले- क्षमा प्रार्थी...

अमिताभ बच्चन ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले ने फिल्मी सितारों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस बीच, एक नई जानकारी सामने आई है. खबर है कि टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने से पहले हमलावरों ने अमिताभ बच्चन और सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों की रेकी (निगरानी) की थी. इस खबर के बाद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने चाहने वालों को बताया कि वे कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रहे हैं.

आईएएनएस के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के अनुसार, टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के आरोपियों ने 18 अक्टूबर को 'बागी' एक्टर पर हमला करने से पहले अमिताभ बच्चन और सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों की रेकी (निगरानी) की थी.

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों को उन हस्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा गया था, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था उतनी कड़ी नहीं थी. खबरों के मुताबिक, कई ऑटो-रिक्शा चालकों ने आरोपियों को बिग बी, आमिर खान, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसी कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों तक पहुंचाया था. इस खबर के बाद, आज 21 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों से माफी मांगी और बताया कि वह कुछ दिनों तक अपने फैंस से रूबरू नहीं हो पाएंगे. बिग बी ने अपने पोस्ट की शुरुआत माफी से की है. उन्होंने लिखा है, 'क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ दिनों के लिए आराम और संवरने का समय निकालने को कहा गया है सो कुछ लिख नहीं पा रहा हूं.' सुपरस्टार के इस पोस्ट के बाद फैंस थोड़े चिंतित हो गए हैं. हालांकि उन्होंने सुपरस्टार का समर्थन किया है. एक फैन ने लिखा है, 'जीवन में आराम बहुत ही अवश्यक है . आप भरपूर एनर्जी के साथ वापसी कीजिए सर. ईश्वर आपको लंबी आयु और अच्छी सेहत प्रदान करे .' एक ने लिखा है, 'अपनी सेहत से जरूरी कुछ नहीं आराम कीजिये ईश्वर आपको 100 साल की उम्र तक जिंदा रखे.' एक दूसरे फैन ने लिखा है, आराम कीजिए सर, सेहत सबसे पहले, रोज के ब्लॉग की आदत हो गई है. इंतजार रहेगा.'