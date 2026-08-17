पत्नी जया ना हो परेशान, देर रात कुछ इस ट्रिक से बेटे अभिषेक संग टीवी देखते हैं अमिताभ बच्चन
अमिताभ ने बताया कि वे आवाज भी धीमी रखने की कोशिश करते हैं ताकि जया को परेशानी न हो.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 4:45 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने मोस्ट पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 18 को होस्ट कर रहे हैं, जहां वे अक्सर प्रतियोगियों के साथ अपने निजी जीवन से जुड़ी रोचक कहानियां साझा करते रहते हैं. हाल ही के एक एपिसोड में, दिग्गज अभिनेता ने खेलों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की और बताया कि कैसे वे और उनके बेटे अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन को परेशान किए बिना देर रात के मैच देखते हैं.
एपिसोड के दौरान, एक प्रतियोगी ने अमिताभ से पूछा कि क्या जया को भी घर पर खेल देखने से आपत्ति है, ठीक वैसे ही जैसे प्रतियोगी की पत्नी को होती है. अमिताभ हंसे और स्वीकार किया कि जया की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही है. हालांकि, उन्होंने बताया कि उन्होंने और अभिषेक ने मैच देखने का एक सरल तरीका खोज लिया है.
'बिल्कुल ऐसा ही होता है, सर, तो हमने थोड़ी सी अकलमंदी की, एक अलग टीवी हमने लगवा लिया अपने, और उनको बोल्ड करते हैं, आप जाकर बहुत देर हो गई है, आप जा के सो जाएं, तो वो जा के सो जाते हैं, और हमलोग इधर देखते हैं रात भर (यह बिल्कुल वैसा ही है, सर, इसलिए हमने इस्तेमाल किया थोड़ी होशियारी की, हमने अपने लिए एक अलग टीवी लगाया, हमने उनसे कहा, 'तुम जाओ, बहुत देर हो रही है, कृपया सो जाओ'.
अमिताभ ने आगे बताया कि वे आवाज भी धीमी रखने की कोशिश करते हैं ताकि जया को परेशानी न हो. कभी-कभी मैच देखते समय वे हेडफोन का भी इस्तेमाल करते हैं.
अमिताभ ने कहा, 'और क्योंकि आवाज जो है वो नीचे ना जाए, ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो, कभी-कभी हेडफोन लगाके सुनते हैं, देखते हैं या फिर वॉल्यूम कम रखते हैं (और क्योंकि हम नहीं चाहते कि आवाज नीचे तक जाए और उसे परेशान करे, कभी-कभी हम हेडफोन का उपयोग करके देखते हैं या वॉल्यूम कम रखते हैं).
हालांकि, जब उनकी पसंदीदा टीम जीतती है तो चुप रहना मुश्किल हो जाता है. अमिताभ ने बताया कि वह और अभिषेक अक्सर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं.
'क्योंकि भाईसाहब ऐसा होता है ना, जब हम लोग कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, तो अगर हमारी टीम जीत जाती है तो… हां!… ऐसे करके चिल्लाते हैं, तो ये आवाज सुनकर के वो उठ जाते हैं कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या.. हमें कहते हैं कि हमारा गोल हो गया है.
बता दें, अमिताभ और जया ने 3 जून 1973 को शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन. अमिताभ और जया ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया है, जिनमें जंजीर, अभिमान, शोले, चुपके-चुपके, मिली, सिलसिला और कभी खुशी कभी गम शामिल हैं.
जया अपने मजबूत व्यक्तित्व के लिए भी जानी जाती हैं और अक्सर बिना पूछे उनकी तस्वीरें लेने या उनके पास आने की कोशिश करने वाले पैपराजी और प्रशंसकों पर कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए सुर्खियों में रही हैं.