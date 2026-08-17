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पत्नी जया ना हो परेशान, देर रात कुछ इस ट्रिक से बेटे अभिषेक संग टीवी देखते हैं अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन ( Poster )

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने मोस्ट पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 18 को होस्ट कर रहे हैं, जहां वे अक्सर प्रतियोगियों के साथ अपने निजी जीवन से जुड़ी रोचक कहानियां साझा करते रहते हैं. हाल ही के एक एपिसोड में, दिग्गज अभिनेता ने खेलों के प्रति अपने प्रेम के बारे में बात की और बताया कि कैसे वे और उनके बेटे अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन को परेशान किए बिना देर रात के मैच देखते हैं. एपिसोड के दौरान, एक प्रतियोगी ने अमिताभ से पूछा कि क्या जया को भी घर पर खेल देखने से आपत्ति है, ठीक वैसे ही जैसे प्रतियोगी की पत्नी को होती है. अमिताभ हंसे और स्वीकार किया कि जया की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही है. हालांकि, उन्होंने बताया कि उन्होंने और अभिषेक ने मैच देखने का एक सरल तरीका खोज लिया है. 'बिल्कुल ऐसा ही होता है, सर, तो हमने थोड़ी सी अकलमंदी की, एक अलग टीवी हमने लगवा लिया अपने, और उनको बोल्ड करते हैं, आप जाकर बहुत देर हो गई है, आप जा के सो जाएं, तो वो जा के सो जाते हैं, और हमलोग इधर देखते हैं रात भर (यह बिल्कुल वैसा ही है, सर, इसलिए हमने इस्तेमाल किया थोड़ी होशियारी की, हमने अपने लिए एक अलग टीवी लगाया, हमने उनसे कहा, 'तुम जाओ, बहुत देर हो रही है, कृपया सो जाओ'. अमिताभ ने आगे बताया कि वे आवाज भी धीमी रखने की कोशिश करते हैं ताकि जया को परेशानी न हो. कभी-कभी मैच देखते समय वे हेडफोन का भी इस्तेमाल करते हैं.