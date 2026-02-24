'अश्वत्थामा' के रूप में 'कल्कि 2' के सेट पर लौटे अमिताभ बच्चन, कमल हासन संग सामने आईं BTS तस्वीरें

ETV Bharat / entertainment

'कल्कि 2' पर काम शुरू हो गया है. सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन ने कमल हासन संग खास बीटीएस तस्वीरें शेयर की हैं.

Amitabh Bachchan Kamal Haasan
अमिताभ बच्चन-कमल हासन (IANS)
Published : February 24, 2026 at 1:48 PM IST

Updated : February 24, 2026 at 1:57 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने नागा अश्विन की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में अश्वत्थामा का रोल करके फैंस का दिल जीत लिया था. सीक्वल पर अभी काम चल रहा है. अमिताभ बच्चन और कमल हासन कल्कि 2 के सेट पर फिर से साथ आए हैं. सीक्वल ऑफिशियली हैदराबाद में फ्लोर पर आ गया है. दोनों लेजेंड्स को एक साथ देखकर सोशल मीडिया पर पहले से ही हलचल मच गई है.

Amitabh Bachchan
अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगी फैंस की भीड़ (Tumblr)

हाल ही में बिग बी ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह इस रविवार को अपने फैंस से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वह हैदराबाद में शूटिंग कर रहे हैं. उन्होंने 'कल्कि 2' के सेट से कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह 'अश्वत्थामा' के रोल में दिख रहे हैं.

Amitabh Bachchan
'कल्कि 2' के सेट से बिग बी की तस्वीरें (Tumblr)

अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने ब्लॉग पर हैदराबाद में 'कल्कि 2' के सेट से कुछ बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों में, अमिताभ को कमल हासन को गले लगाते हुए देखा जा सकता है, जिनके साथ सीक्वल में उनके सीन होंगे. हालांकि कमल हासन और अमिताभ दोनों पहली फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' का हिस्सा थे, लेकिन उनके साथ ज्यादा सीन नहीं थे.

Amitabh Bachchan
'कल्कि 2' के सेट पर अमिताभ बच्चन (Tumblr)

इन तस्वीरों को साझा करते हुए बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा है, 'उन्हें बताया था कि इस संडे मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था. लेकिन फिर भी वे आए. कंफर्म करने के लिए. यह प्यारा सा बंदा भी. लेकिन माफ करना. पहले काम, बाद में आराम.'

Amitabh Bachchan
अमिताभ बच्चन का ब्लॉग (Tumblr)

उन्होंने कमल हासन के बारे में बात करते हुए आगे लिखा है, 'महान कमल हासन से मिलना. हम बहुत समय बाद साथ काम करेंगे. आखिरी बार गिरफ्तार में. कल्कि 2 ने काम शुरू कर दिया है और संडे को उम्मीद के मुताबिक मौजूदगी के प्यार और लगाव को हमेशा संजो कर रखूंगा. लेकिन उम्मीद है कि आने वाले इस संडे को भी सबके साथ रहूंगा.'

यह फिल्म 2024 की ब्लॉकबस्टर 'कल्कि 2898 एडी' का सीक्वल है, जो हिंदू धर्मग्रंथों से प्रेरित एक डायस्टोपियन साइंस-फिक्शन एपिक है. सीक्वल में, बिग बी अश्वत्थामा के अपने रोल को फिर से निभा रहे हैं. कमल हासन से सुप्रीम यास्किन के अपने रोल को जारी रखने की उम्मीद है. पौराणिक और भविष्य की मिली-जुली कहानी और दो महान कलाकारों को स्क्रीन पर एक साथ देखना काफी मजेदार होगा. यह बड़े पैमाने, शानदार और इमोशनल वजन का वादा करती है.

