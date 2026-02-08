ETV Bharat / entertainment

'थर्ड रेट एक्टर...': जब विदेश में 'बिग बी'-भारत को कहा गया था ये शब्द, U19 वर्ल्ड कप की जीत संग अब अमिताभ ने दिया करारा जवाब

बिग भी ने अपने ब्लॉग में लिखा, 'अंडर19 क्रिकेट इंडिया.. वर्ल्ड चैंपियंस. ठोक दिया दुश्मन को. ब्लाइंड,वुमेंस, मेंस क्रिकेट सभी वर्ल्ड चैंपियंस. हम नंबर 1 हैं. एक.. सबसे ऊपर, दुनिया में पहले नंबर पर. हम थर्ड वर्ल्ड नहीं हैं. हम फर्स्ट वर्ल्ड हैं. भारत माता की जय.'

अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में, अमिताभ बच्चन ने सालों पुरानी एक बहुत ही पर्सनल याद को फिर से याद किया. यह घटना थी- एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की, जिसने उन पर गहरा असर डाला था. देश का नाम बताए बिना, उन्होंने बताया कि उन्हें विदेश में एक फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया था.

हैदराबाद: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत पर अपनी खुशी जाहिर की है. अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इंग्लैंड को 100 रनों के बड़े अंतर से हराया. इस ऐतिहासिक जीत से दिग्गज एक्टर खुशी से झूम उठे हैं. भारत की जीत का जश्न मनाते हुए 'बिग बी' ने एक विदेशी पत्रकार की टिप्पणी से जुड़े अपने एक निजी अनुभव को याद किया.

इसके बाद बिग बी उस घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके साथ हुआ था. उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, 'मुझे एक देश (नाम नहीं बताऊंगा) में एक फिल्म फेस्टिवल के लिए बुलाया गया था.. और मैंने जाने के लिए हामी भर दी. प्लेन में मैंने उनका न्यूजपेपर देखा, जिसमें मेरी एक फिल्म की तस्वीर थी. भाषा समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा, क्या लिखा है. उसने कहा कि यह एक इंडियन फिल्म का पोस्टर है और पेपर में लिखा है कि इसका एक्टर देश में आ रहा है.'

अमिताभ बच्चन का ब्लॉग पोस्ट (Tumblr)

ब्लॉग में उन्होंने हैरानी जताते हुए आगे लिखा है, 'मुझे हैरानी हुई कि यह विदेशी हमारी फिल्मों के इतने दीवाने कैसे हो सकते हैं और क्यों? लैंडिंग के बाद मुझे पता चला कि क्यों? लोग इकट्ठा होने लगे, प्लेन से इमिग्रेशन डेस्क तक जाने में काफी परेशानी हुई. लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, जिससे मेरे लिए चलना और भी मुश्किल हो गया था. हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस आई, मुझे भीड़ से बाहर निकाला, एयरपोर्ट से बाहर ले गई, कार में बिठाया और मेरे होटल तक पहुंचाया. मेरी पूरी जिंदगी में, पहली बार, मेरा इमिग्रेशन एक होटल के अंदर हुआ.'

वे आगे बताते हैं, 'इसके बाद, जब भी मैं किसी इवेंट या घूमने के लिए बाहर निकलता, तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती. पुलिस एस्कॉर्ट और पुलिस की गाड़ियां सुरक्षा के लिए साथ चलतीं. यह बात जाहिर तौर पर देश के एक सीनियर पत्रकार को ज्यादा पसंद नहीं आई और उन्होंने अगले दिन अखबार में एक हेडलाइन छापी... जिसमें लिखा था: "इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इस थर्ड रेट एक्टर पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है!" थर्ड क्लास एक्टर वाली बात सही थी और मैंने मान ली.. लेकिन भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहना दुख देने वाला था.' इसीलिए ऊपर लिखा है.. जिसे मैं यहां दोहरा रहा हूं- अंडर 19 क्रिकेट इंडिया .. वर्ल्ड चैंपियंस. ठोक दिया दुश्मन को.'

अमिताभ बच्चन का ब्लॉग पोस्ट (Tumblr)

बिग बी ने अपने ब्लॉग का अंत एक कविता से की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'ठोक ठोक के ठोक, दिया है, दुश्मन के सब हत्यारों को; नेत्र हीन, महिला, पुरुष, अब उन्नीस ने भी, साबित कर दिया है सबको! ये भारत देश महान है, न रुका झुका है कभी कहीं, चुनौती दी, तो पहुँचा देंगे, समझ गये ना वहीं !?'