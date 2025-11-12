ETV Bharat / entertainment

WATCH: 'ये दोस्ती...', 'जय' के लिए 'वीरू' का पसीजा दिल, खुद कार ड्राइव कर धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे 'बिग बी'

दोस्त धर्मेंद्र से मिलने अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अमिताभ खुद कार ड्राइव कर रहे हैं.

Amitabh Bachchan Dharmendra
अमिताभ बच्चन/धर्मेंद्र (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 6:08 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 7:04 PM IST

मुंबई: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में कुछ दिनों तक इलाज कराने के बाद अपने घर वापस आ गए हैं. डॉक्टर अब 89 वर्षीय अभिनेता का उनके घर पर ही इलाज करेंगे. धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद से, उनके फैंस और मशहूर हस्तियां उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. वहीं, कुछ फिल्मी हस्तियां उनसे मिलीं. अब, उनकी हालत में सुधार हो रहा है और इलाज का उन पर असर हो रहा है. इन सबके बीच, 'शोले' में धर्मेंद्र के साथ काम करने वाले अमिताभ बच्चन उनसे मिलने उनके घर पहुंचे हैं.

सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र के घर के बाहर देखा गया. वह खुद कार ड्राइव करके धर्मेंद्र के घर पहुंचे हैं. बिग बी को देख पैपराजी और फैंस ने उनके कार को घेर लिया है, क्योंकि वे सभी धर्मेंद्र के घर के बाहर उनके स्वास्थ्य के बारे में हर अपडेट जानने के लिए जमा हुए हैं.

अमिताभ बच्चन के अलावा फिल्म मेकर अनिल शर्मा बीमार अभिनेता धर्मेंद्र के घर गए. घर के बाहर मीडिया ने फिल्म मेकर को घर के अंदर जाते हुए कैमरे में कैद किया. वहीं, घर के अंदर जाने से पहले अनिल शर्मा ने हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन किया.

बता दें, धर्मेंद्र को बुधवार की सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने धर्मेंद्र के हेल्थ पर एक बयान जारी किया और बताया है कि धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही रहकर रिकवर करेंगे.

डॉक्टर ने मीडिया से अपील करते हुए आगे कहा है, 'हम मीडिया और आम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे आगे कोई भी अटकलबाजी न करें और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की निजता का सम्मान करें. हम उनके जल्द स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं. प्लीज उनका सम्मान करें क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं.'

डॉक्टर का बयान (ANI/PTI)

बता दें, धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस बीच हेमा मालिनी, सनी देओल और बॉबी देओल सहित उनके परिवार के कई सदस्य उनसे मिलने पहुंचे. उनके अलावा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और गोविंदा जैसे उनके कई फिल्मी साथी भी उनका हालचाल जानने अस्पताल आए थे. आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ अस्पताल में उनसे मिलने आए थे.

