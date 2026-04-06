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83 की उम्र में भी घर नहीं बैठना चाहते अमिताभ बच्चन, ब्लॉग में बताई ये वजह, सोच में डूबे फैंस

ब्लॉग में उन्होंने अपनी लाइफ की परतों को खोला है. अब उनके नए ब्लॉग ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है.

Amitabh Bachchan
अमिताभ बच्चन (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 12:21 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 83 साल के हैं और आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. आज भी उनकी एक्टिंग में फुर्ती और तेज पन नजर आता है. वह बिना थके आज भी सेट पर एक्शन और स्टंट कर रहे हैं. वह कुछ ही सालों में सिनेमा में अपने छह दशक पूरे कर लेंगे. बिग बी अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं. टीवी के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति के 16 सीजन होस्ट कर चुके हैं. इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और हर रविवार अपने बंगले जलसा के बाहर अपने फैंस से मिलने आते हैं. बिग बी अपने ब्लॉग राइटिंग से भी चर्चा में रहते हैं. ब्लॉग में वह अपनी लाइफ की परतों को खोलते हैं. अब उनके नए ब्लॉग ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है. आइए जानते हैं आखिर क्या है बिग बी के नए ब्लॉग में.

बिग बी का बैचेन करने वाला ब्लॉग

बता दें, इन दिनों वह कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इसी के साथ उनके पास रामायण और कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 जैसी दो बड़ी माइथोलॉजी फिल्में भी हैं. अब बात करतें है उनके ब्लॉग की. जिसमें उन्होंने लिखा है, 'एक ऐसा दिन जो 'आलस' भरा था... कोई खास वजह नहीं थी... बस हर दिन काम न करना मुझे परेशान करने वाला लगता है... और जब आप हर दिन एक तय शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं करते... तो आदतों को बनाने का जो पूरा सिलसिला पहले से चला आ रहा था... वह दिन अचानक कामों का एक ऐसा रहस्य बन जाता है, जो आम तौर पर पूरी तालमेल के साथ चलते हैं, उन्होंने आगे बताया कि कैसे रूटीन से हटना उनके संतुलन को बिगाड़ देता है'.

चिंता मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक

बिग बी कहते हैं, 'आप सोचते हैं कि आज का दिन वैसा क्यों नहीं बीत रहा जैसा आप आम तौर पर चाहते हैं. इसलिए अगर हमारे अंदर इस बात की थोड़ी भी समझ हो, तो 'हमारे आस-पास शांति और सुकून बना रहे', लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होता और यह एक और चिंता का सबब बन जाता है. कहते हैं कि चिंता में जीना मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक होता है, और इस बात की कमजोरी के चलते चिंता भरा दिन बिताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है'.

यह पहली बार नहीं है जब बिग बी ने ब्लॉग में अपनी समस्या बताई है. इससे पहले उन्होंने एक ब्लॉग में बताया था कि उन्हें पैंट पहनने में भी दिक्कत हो रही थी. वहीं, केबीसी 17 के सेट पर भी वह भावुक हो गये थे. उस दौरान उन्होंने कहा था, 'कभी-कभी, हम किसी पल को इतनी गहराई से जीते हैं और उसमें इतने खो जाते हैं कि जब वह अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह अभी-अभी शुरू हुआ था, और फिर भी इतनी जल्दी खत्म हो रहा है. सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ हो. मैं इस खेल के आखिरी दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं, और इन भावनाओं से गुजर रहा हूं. मैंने अपनी जिंदगी का एक-तिहाई हिस्सा... बल्कि एक-तिहाई से भी ज्यादा हिस्सा, आप सभी के साथ बिताया है और यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है'.

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