Threat Update: 'बच्चन नू ग्रेनेड ते, दिलजीत नू आत्मघाती हमले विच मरना', ऐसे मारने की साजिश रच रहे हमलावर, पढ़ें पूरा ईमेल
अमिताभ बच्चन के बंगले और दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट में बम धमाके की धमकी मिली है. इस ईमेल की हार्ड कॉपी सामने आई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 7:29 PM IST
हैदराबाद: मुंबई पुलिस को शुक्रवार, 23 अक्टूबर को बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन और पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के नाम का एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस ईमेल की हार्ड कॉपी की ईटीवी भारत को मिली है, जिसमें धमकी देने वाले ने सुसाइड अटैक की चेतावनी दी है. इस ईमेल को भेजने वाले ने अमिताभ बच्चन के बंगले पर हमले और 27 नवंबर को मुंबई में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में धमाके करने की धमकी दी है.
मुंबई पुलिस के मुताबिक, मुंबई के बीकेसी इलाके में स्थित एक स्कूल को ईमेल मिला है, जिसमें अमिताभ बच्चन के बंगले को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी. ईटीवी भारत को मिले ईमेल की कॉपी में यह जिक्र किया गया है कि बिग बी का बंगला, जिसका नाम जलसा है, 31 अक्टूबर-29 नवंबर तक निशाने पर रहेगा. धमकी देने वाले के अनुसार, जलसा पर ग्रेनेड से हमला होगा. वहीं, पंजाबी सिंगर के कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक से हमला होगा.
ईमेल के कॉपी में पंजाबी में लिखा है, "बच्चन दा जलसा 31 अक्टूबर-27 नवंबर तक निशाने ते 31 अक्टूबर नु बच्चन नु ग्रेनेड हमले में मारना, जिसने 1984 में खों दा बदला खून नारा दे के सिखान दे नसल्कुशी करवाइ. 27 नवंबर नु दलजीत महालक्ष्मी रेस कोर्स में बम ते आत्मघाती हमले में मारना, जिसने सिखान दे नसल्कुशी कारण वले बचन दे पैरी हाथ लगाये. महालक्ष्मी रेस कोर्स में 27 नवंबर नु बम धमाके, दलजीत दोसांझ नु खतम कारण लाये." (31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक बच्चन निशाने पर, 31 अक्टूबर को ग्रेनेड हमले से बच्चन को मारना है, जिसने 1984 में "खून के बदले खून" का नारा देकर सिखों के नरसंहार को भड़काया था. 27 नवंबर को महालक्ष्मी रेस कोर्स में बम से आत्मघाती हमले के जरिए दलजीत को मारना, जिसने सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार बच्चन के सामने झुककर उसके पैर छुए थे. 27 नवंबर को महालक्ष्मी रेस कोर्स में बम धमाका – दलजीत दोसांझ को खत्म करने के लिए.)
Mumbai | A school located in the BKC area of Mumbai has received an email threatening to target Amitabh Bachchan's bungalow. Further investigation underway: Mumbai Police— ANI (@ANI) October 23, 2026
बता दें, ईमेल में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' और 'बब्बर खालसा' जैसे संगठनों के नाम का जिक्र है. फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और इस सेलिब्रिटी की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है.