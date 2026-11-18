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OMG: KBC के सेट पर टूटी अमिताभ बच्चन की बेल्ट, फिर लगाया ये देसी जुगाड़, हंस-हंसकर लोगों का हुआ बुरा हाल

अमिताभ बच्चन ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'बच गए'. इस पोस्ट के बाद एक्टर से जुड़े सिक्योरिटी खतरों की खबरों के बीच अटकलें लगाई जाने लगी. अब शहंशाह ने अपने 'बच गए' वाले अजीब पोस्ट के पीछे की वजह बता दी है, जिससे अटकलों पर विराम लग गया है. इस जिज्ञासा को खत्म करते हुए, बिग बी ने अपने पॉपुलर क्विज शो, कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) सीजन 18 के सेट से एक मजेदार घटना शेयर की.

बुधवार, 18 नवंबर को बिग बी ने अपने ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर बताया कि उन्हें यह पोस्ट करने की प्रेरणा किस बात ने दी. इस घटना को हिंदी में शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "T 5850 - केबीसी शूट पे पैंट की बेल्ट टूट गई, जल्दी से नाड़ा बांध लिया - 'बच गए'". उनकी सफाई से पता चला कि एक्टर के पहले के पोस्ट का सिक्योरिटी से कोई लेना-देना नहीं था, जैसा कि कई लोगों ने अंदाजा लगाया था.