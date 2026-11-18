OMG: KBC के सेट पर टूटी अमिताभ बच्चन की बेल्ट, फिर लगाया ये देसी जुगाड़, हंस-हंसकर लोगों का हुआ बुरा हाल
अमिताभ बच्चन ने अपने 'बच गए' ट्वीट पर सफाई दी, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार रिएक्शन दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 5:48 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'बच गए'. इस पोस्ट के बाद एक्टर से जुड़े सिक्योरिटी खतरों की खबरों के बीच अटकलें लगाई जाने लगी. अब शहंशाह ने अपने 'बच गए' वाले अजीब पोस्ट के पीछे की वजह बता दी है, जिससे अटकलों पर विराम लग गया है. इस जिज्ञासा को खत्म करते हुए, बिग बी ने अपने पॉपुलर क्विज शो, कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) सीजन 18 के सेट से एक मजेदार घटना शेयर की.
बुधवार, 18 नवंबर को बिग बी ने अपने ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर बताया कि उन्हें यह पोस्ट करने की प्रेरणा किस बात ने दी. इस घटना को हिंदी में शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "T 5850 - केबीसी शूट पे पैंट की बेल्ट टूट गई, जल्दी से नाड़ा बांध लिया - 'बच गए'". उनकी सफाई से पता चला कि एक्टर के पहले के पोस्ट का सिक्योरिटी से कोई लेना-देना नहीं था, जैसा कि कई लोगों ने अंदाजा लगाया था.
T 5850 - KBC शूट पे pant की belt टूट गई, जल्दी से नाड़ा बाँध लिया - 'बच गए '— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 18, 2026
यह केबीसी शूट के दौरान हुए वार्डरोब मालफंक्शन का एक हल्का-फुल्का ज़िक्र था, जब उनकी ट्राउजर बेल्ट टूट गई थी और उन्हें स्थिति को संभालने के लिए जल्दी से एक डोरी बांधनी पड़ी थी. वहीं, अमिताभ की सफाई पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मजेदार रिएक्शन दिए. एक यूजर ने मजाक में कहा, "इतना सस्ता बेल्ट क्यों पहना था सर?" एक ने लिखा, "ओह, लॉरेंस वाला मामला नहीं था?" दूसरे ने लिखा, "मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा, मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हैं."
T 5847 - बच गए— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026
बता दें, इस महीने की शुरुआत में, अमिताभ के 'बच गए' पोस्ट ने ध्यान खींचा था, जब उनके मुंबई घर जलसा के बाहर गोलीबारी की साजिश की खबरें आईं. इसके अलावा, हाल के हफ्तों में मुंबई अधिकारियों को मिले कई बम की धमकी वाले ईमेल में उनके जुहू वाले घर का भी जिक्र है. 23 अक्टूबर को, एक धमकी भरे ईमेल में जलसा के साथ-साथ दूसरी जगहों का भी नाम था, जबकि 6 नवंबर को मिले एक और ईमेल में एक्टर के घर, बॉम्बे हाई कोर्ट और महालक्ष्मी रेसकोर्स का जिक्र था.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्योरिटी एजेंसियों ने जगहों की तलाशी ली, लेकिन खबर है कि उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इस बीच, सिक्योरिटी की चिंताओं के बावजूद, अमिताभ ने अपने घर के बाहर जमा फैंस का स्वागत करने के लिए जलसा से बाहर निकलने की अपनी पसंदीदा संडे की परंपरा जारी रखी है.