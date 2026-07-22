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अमिताभ बच्चन की नहीं हुई थी सर्जरी, बिग बी ने बताई आईसीयू वाले वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई

अमिताभ बच्चन ( IANS )

हैदराबाद: अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पोस्ट में सर्जरी, आईसीयू और रिकवरी के बारे में लिखे जाने के बाद फैली स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिससे फैंस में चिंता पैदा हो गई थी. 83 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि पोस्ट को गलत समझा गया और क्लियर किया कि उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है. बच्चन ने कहा कि उनका इशारा हाल ही में संपन्न हुए फीफा विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना की स्पेन से हार और लियोनेल मेस्सी के हार से उबरने के संघर्ष का जिक्र कर रहा था. उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने यह मान लिया था कि पोस्ट उनके स्वास्थ्य के बारे में थी. मामले को स्पष्ट करते हुए दिग्गज अभिनेता ने कहा, 'मैं ठीक हूं. मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई है. यह एक गलतफहमी है. मैं उदाहरण दे रहा था कि सर्जरी या आईसीयू के बाद का समय सबसे कठिन होता है, जब आप घर आते हैं और अपनी क्षतिग्रस्त स्थिति से जूझना पड़ता है. इसलिए जब कोई चैंपियन हारता है, तो उसके बाद सबसे कठिन समय खुद को संभालना होता है'. उन्होंने आगे कहा, 'मैं अर्जेंटीना की हार (फीफा विश्व कप में स्पेन के खिलाफ) और मेस्सी को एक ऐसे चैंपियन के रूप में संदर्भित कर रहा था जो हार गया. लोगों ने मान लिया है कि यह मेरे बारे में इशारा है।. जब उनसे पूछा गया कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल... अभी तक'. जिस ब्लॉग पोस्ट ने चिंता पैदा की