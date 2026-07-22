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अमिताभ बच्चन की नहीं हुई थी सर्जरी, बिग बी ने बताई आईसीयू वाले वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई

अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को अपने टम्बलर ब्लॉग पर सर्जरी, रिकवरी और आईसीयू में रहने के बारे में एक लंबा नोट साझा किया था.

Amitabh Bachchan
अमिताभ बच्चन (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 10:47 AM IST

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हैदराबाद: अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पोस्ट में सर्जरी, आईसीयू और रिकवरी के बारे में लिखे जाने के बाद फैली स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिससे फैंस में चिंता पैदा हो गई थी. 83 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि पोस्ट को गलत समझा गया और क्लियर किया कि उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है.

बच्चन ने कहा कि उनका इशारा हाल ही में संपन्न हुए फीफा विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना की स्पेन से हार और लियोनेल मेस्सी के हार से उबरने के संघर्ष का जिक्र कर रहा था. उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने यह मान लिया था कि पोस्ट उनके स्वास्थ्य के बारे में थी.

मामले को स्पष्ट करते हुए दिग्गज अभिनेता ने कहा, 'मैं ठीक हूं. मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई है. यह एक गलतफहमी है. मैं उदाहरण दे रहा था कि सर्जरी या आईसीयू के बाद का समय सबसे कठिन होता है, जब आप घर आते हैं और अपनी क्षतिग्रस्त स्थिति से जूझना पड़ता है. इसलिए जब कोई चैंपियन हारता है, तो उसके बाद सबसे कठिन समय खुद को संभालना होता है'.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अर्जेंटीना की हार (फीफा विश्व कप में स्पेन के खिलाफ) और मेस्सी को एक ऐसे चैंपियन के रूप में संदर्भित कर रहा था जो हार गया. लोगों ने मान लिया है कि यह मेरे बारे में इशारा है।. जब उनसे पूछा गया कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल... अभी तक'.

जिस ब्लॉग पोस्ट ने चिंता पैदा की

फीफा विश्व कप फाइनल के एक दिन बाद, जिसमें स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर अपना दूसरा विश्व खिताब जीता, मंगलवार को बच्चन ने अपने टम्बलर ब्लॉग पर सर्जरी, रिकवरी और आईसीयू में रहने के बारे में एक लंबा नोट साझा किया , जिसमें उन्होंने विश्व कप का कोई जिक्र नहीं किया.

उन्होंने लिखा, 'अस्पताल में सर्जरी और आईसीयू में, कुशल डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की देखरेख में, छुट्टी और घर वापसी. घर वापसी का यह दौर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप से सबसे कठिन दौर है. आप एक सम्मानित चैंपियन हैं, और एक दिन हार आपके सामने खड़ी है। यह आपके जीवन का सबसे कठिन दौर है.

उसी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'कुछ साहस दिखाते हैं, कुछ हार मान लेते हैं, जो प्रयास करते हैं और साहसी होते हैं, वे सदा चैंपियन बने रहते हैं, जो ऐसा नहीं करते, वे समझौता कर लेते हैं और अतीत की महिमा में जीते हैं, यह चुनाव हर कोई व्यक्तिगत रूप से करता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है. स्वस्थ रहें, खुश रहें.

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

बच्चन अगली बार 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में अश्वत्थामा के किरदार में नजर आएंगे . नाग अश्विन की इस फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. वे 'कौन बनेगा करोड़पति' के होस्ट के रूप में भी वापसी करेंगे, जिसका नया सीजन 10 अगस्त से ऑनएयर होगा.

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