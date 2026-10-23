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टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद निशाने पर अमिताभ बच्चन-दिलजीत दोसांझ, 'जलसा'-मुंबई कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी

अमिताभ बच्चन-दिलजीत दोसांझ ( ANI )

मुंबई: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला निशाने पर है. शुक्रवार 23 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने खबर दी कि उन्हें एक ईमेल मिला है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगले को निशाना बनाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को बम से उड़ाने की नई धमकी मिली है. इसके अलावा, अमिताभ बच्चन के घर 'जलसा' को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी मेयर कार्यालय को ईमेल के जरिए मिली है. मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई के मेयर कार्यालय को यह धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है.

ईमेल में दावा किया गया है कि 31 अक्टूबर और 27 नवंबर को मेयर कार्यालय और अन्य जगहों पर धमाके किए जाएंगे. ईमेल में 31 अक्टूबर को एक स्कूल पर हमला करने की भी धमकी दी गई है, जबकि 27 नवंबर को महालक्ष्मी रेस कोर्स इलाके में बम धमाका करने की बात कही गई है. ईमेल में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' और 'बब्बर खालसा' जैसे संगठनों के नाम का जिक्र है. मुंबई के मेयर को मिले इस धमकी भरे ईमेल से शहर में हड़कंप मच गया है. मेयर कार्यालय के अलावा, ईमेल में अमिताभ बच्चन और मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का भी जिक्र है. खास बात यह है कि ईमेल में विशेष रूप से दिलजीत दोसांझ के एक कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी गई है, जो 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में होने वाला है. ईमेल में महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक हमले का भी जिक्र किया गया है. दिलजीत दोसांझ का इंडिया टूर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है. उनका कॉन्सर्ट 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाला है. हालांकि, इस इवेंट को लेकर एक धमकी मिली है, जिससे आयोजकों और फैंस, दोनों के बीच चिंता पैदा हो गई है. इससे पहले भी दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर सुरक्षा संबंधी सवाल उठते रहे हैं. मुंबई मेयर के कार्यालय को भेजा गया ईमेल (ETV Bharat) मुंबई के कई प्रमुख स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं. इन ईमेल के बारे में जानकारी मिलने पर, पुलिस ने स्कूल परिसरों की तलाशी ली. हालांकि, पुलिस की जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या तत्व नहीं मिला. फिर भी, इन धमकी भरे ईमेल की वजह से कुछ समय के लिए स्कूलों के आसपास तनाव का माहौल बन गया.