टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद निशाने पर अमिताभ बच्चन-दिलजीत दोसांझ, 'जलसा'-मुंबई कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी
मुंबई के बीकेसी इलाके में स्थित एक स्कूल को ईमेल मिला है, जिसमें अमिताभ बच्चन के बंगले को निशाना बनाने की धमकी दी गई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 3:50 PM IST
मुंबई: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला निशाने पर है. शुक्रवार 23 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने खबर दी कि उन्हें एक ईमेल मिला है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगले को निशाना बनाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को बम से उड़ाने की नई धमकी मिली है. इसके अलावा, अमिताभ बच्चन के घर 'जलसा' को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी मेयर कार्यालय को ईमेल के जरिए मिली है. मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई के मेयर कार्यालय को यह धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है.
Mumbai | A school located in the BKC area of Mumbai has received an email threatening to target Amitabh Bachchan's bungalow. Further investigation underway: Mumbai Police— ANI (@ANI) October 23, 2026
ईमेल में दावा किया गया है कि 31 अक्टूबर और 27 नवंबर को मेयर कार्यालय और अन्य जगहों पर धमाके किए जाएंगे. ईमेल में 31 अक्टूबर को एक स्कूल पर हमला करने की भी धमकी दी गई है, जबकि 27 नवंबर को महालक्ष्मी रेस कोर्स इलाके में बम धमाका करने की बात कही गई है. ईमेल में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' और 'बब्बर खालसा' जैसे संगठनों के नाम का जिक्र है.
मुंबई के मेयर को मिले इस धमकी भरे ईमेल से शहर में हड़कंप मच गया है. मेयर कार्यालय के अलावा, ईमेल में अमिताभ बच्चन और मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का भी जिक्र है. खास बात यह है कि ईमेल में विशेष रूप से दिलजीत दोसांझ के एक कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की धमकी दी गई है, जो 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में होने वाला है. ईमेल में महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक हमले का भी जिक्र किया गया है.
दिलजीत दोसांझ का इंडिया टूर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है. उनका कॉन्सर्ट 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाला है. हालांकि, इस इवेंट को लेकर एक धमकी मिली है, जिससे आयोजकों और फैंस, दोनों के बीच चिंता पैदा हो गई है. इससे पहले भी दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर सुरक्षा संबंधी सवाल उठते रहे हैं.
मुंबई के कई प्रमुख स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं. इन ईमेल के बारे में जानकारी मिलने पर, पुलिस ने स्कूल परिसरों की तलाशी ली. हालांकि, पुलिस की जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या तत्व नहीं मिला. फिर भी, इन धमकी भरे ईमेल की वजह से कुछ समय के लिए स्कूलों के आसपास तनाव का माहौल बन गया.
इस खबर के बीच बिग बी का एक ट्वीट सामने आया है. बिग बी ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक शब्द 'चलो' लिखा है.
T 5893 - चलो— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 23, 2026
बता दें, बीते रविवार 18 अक्टूबर को 2 अज्ञात लोगों ने बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे-एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग कर दी थी. इस हमले में टाइगर को घायल हुए, जबकि उनके ड्राइवर और एक ऑटो ड्राइवर को गोली लगी.
इस घटना के बाद खबर आई थी कि टाइगर श्रॉफ पर हमला करने से पहले आरोपियों ने अमिताभ बच्चन, सलमान खान समेत कई सितारों के घरों की रेकी थी. आईएएनएस के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के आरोपियों ने 18 अक्टूबर को 'बागी' एक्टर पर हमला करने से पहले अमिताभ बच्चन और सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों की रेकी (निगरानी) की थी.
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों को उन हस्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा गया था, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था उतनी कड़ी नहीं थी. खबरों के मुताबिक, कई ऑटो-रिक्शा चालकों ने आरोपियों को बिग बी, आमिर खान, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसी कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों तक पहुंचाया था.
इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. चारों आरोपियों को गुरुवार को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट (किला कोर्ट) में पेश किया गया. कोर्ट में पेश की गई पुलिस रिमांड अर्जी के अनुसार, अनिल पंडित को इस मामले में एक फरार आरोपी बताया गया है. कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, मुंबई पुलिस ने दलील दी कि गोलीबारी की यह घटना अनिल पंडित के इशारे पर अंजाम दी गई थी. कोर्ट ने पुलिस की 31 अक्टूबर तक हिरासत की मांग को खारिज करते हुए चारों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया.