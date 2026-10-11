अमिताभ बच्चन बर्थडे: जलसा के बाहर लगा लोगों का जमावड़ा, फैन ने बिग बी स्टाइल में किया डांस, बांटा गया केक
आज बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है. इस मौके पर फैंस के एक्टर के घर के बाहर इकट्ठे हुए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2026 at 12:03 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है. वह आज अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं. दुनियाभर से उनके फैंस उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहे हैं. वहीं, कुछ फैंस इस खास मौके पर उनकी झलक पाने और सामने से शुभकामनाएं देने के लिए उनके आवास 'जलसा' के बाहर जमा हुए हैं.
सोशल मीडिया पर जलसा से कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें फैंस अपने अंदाज में जश्न मनाते दिख रहे हैं. एक वीडियो में एक फैन को बिग बी के रूप में देखा जा सकता है. वह जलसा के सामने बच्चन साहब के अंदाज में डांस करते हुए दिखाई दे रहा है.
वहीं, एक दूसरे वीडियो में फैन को बच्चन फैमिली की एक बड़ी सी तस्वीर के साथ देखा जा सकता है. तस्वीर में पूरी फैमिली (बिग बी, जया बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या, श्वेता और उनके दोनों बच्चे नव्या और अगस्त्या) एक साथ दिखाई दे रहे हैं. आस-पास में लोग हाथों में गुब्बारे लेकर खड़े हैं. एक अन्य वीडियो में सारे फैंस मिलकर बिग बी के फिल्म के गाने गाते दिख रहे हैं. एक और वीडियो में अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को लोगों को केक खिलाते हुए देखा जा सकता है.
बता दें, अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर उनसे मिलने के लिए देश के कोने-कोने से लोग आए हैं. अपने इस खास दिन पर बिग भी खुद घर से बाहर आते हैं और फैंस से मिलते हैं. इस उनका और उनके फैंस के साथ मिलना एक खास बॉन्ड को दिखाता है. कई बार एक्टर अपने फैंस को गिफ्ट भी देते हैं. अपने जन्मदिन के अलावा बिग बी हर रविवार को भी अपने फैंस से मिलने अपने घर से बाहर आते हैं.
इस बीच, अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 84 साल के हो गए हैं. ज्यादा उम्र होने के बावजूद वे लगातार काम कर रहे हैं. इन दिनों वह टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करते दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा उनके कई प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं. वह कल्कि पार्ट 2 में नजर आने वाले हैं.