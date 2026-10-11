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अमिताभ बच्चन बर्थडे: जलसा के बाहर लगा लोगों का जमावड़ा, फैन ने बिग बी स्टाइल में किया डांस, बांटा गया केक

अमिताभ बच्चन ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है. वह आज अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं. दुनियाभर से उनके फैंस उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहे हैं. वहीं, कुछ फैंस इस खास मौके पर उनकी झलक पाने और सामने से शुभकामनाएं देने के लिए उनके आवास 'जलसा' के बाहर जमा हुए हैं.

सोशल मीडिया पर जलसा से कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें फैंस अपने अंदाज में जश्न मनाते दिख रहे हैं. एक वीडियो में एक फैन को बिग बी के रूप में देखा जा सकता है. वह जलसा के सामने बच्चन साहब के अंदाज में डांस करते हुए दिखाई दे रहा है.

वहीं, एक दूसरे वीडियो में फैन को बच्चन फैमिली की एक बड़ी सी तस्वीर के साथ देखा जा सकता है. तस्वीर में पूरी फैमिली (बिग बी, जया बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या, श्वेता और उनके दोनों बच्चे नव्या और अगस्त्या) एक साथ दिखाई दे रहे हैं. आस-पास में लोग हाथों में गुब्बारे लेकर खड़े हैं. एक अन्य वीडियो में सारे फैंस मिलकर बिग बी के फिल्म के गाने गाते दिख रहे हैं. एक और वीडियो में अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को लोगों को केक खिलाते हुए देखा जा सकता है.