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हैप्पी बर्थडे पा-दादाजी: ऐश्वर्या राय ने रात को ससुर अमिताभ बच्चन को किया विश, 'बिग बी' का पोती संग बॉन्ड देख फैंस खुश

आराध्या के साथ अमिताभ बच्चन/ऐश्वर्या राय बच्चन ( ANI/IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 84 साल के हो गए. बॉलीवुड के इस मेगास्टार को फैंस और सेलेब्स से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मिलीं. इस खास मौके पर उनकी स्टार बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी उन्हें बधाई दी. वहीं, अमिताभ ने मुंबई में अपने घर के बाहर रविवार को हमेशा की तरह अपने चाहने वालों से मिलकर इस खास दिन को मनाया.

11 अक्टूबर को ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर अपने ससुर और एक्टर की अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ एक अनदेखी तस्वीर शेयर की. इस प्यारी सी तस्वीर के साथ ऐश्वर्या ने अपने ससुर के लिए जन्मदिन का एक प्यारा सा मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने उन्हें 'प्यारे पा-दादाजी' कहकर संबोधित किया. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे प्यारे पा-दादाजी, ढेर सारा प्यार और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे.'