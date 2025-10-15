ETV Bharat / entertainment

अमिताभ बच्चन ने बर्थडे विशेज पर फैंस का धन्यवाद ना करने पर मांगी माफी, बोले- मेरा मोबाइल ठीक नहीं था, मिला ये जवाब

हैदराबाद: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने बीती 11 अक्टूबर को अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था. इस मौके पर बिग बी को उनके देश और दुनिया से चाहने वालों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी थीं. अमिताभ बच्चन बीते 5 दशक से भी ज्यादा समय से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं और उनकी फैन फॉलोइंग देश और दुनिया में खूब है. बिग बी को अपने फैंस से बहुत प्यार है और यही वजह है कि वो बीते कई सालो से हर रविवार अपने बंगले जलसा के बाहर आकर उन्हें अपनी झलक दिखाते हैं और उनका प्यार लूटते हैं. अब बिग बी ने अपने फैंस का ख्याल करते हुए उन्हें जन्मदिन विश करने लिए धन्यवाद किया है. इस बाबत बिग ने बीती रात को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है.

बिग बी ने फैंस मांगी माफी

अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में उनकी फिल्म कूली का पोस्टर दिख रहा और उनकी आयु 83 वर्ष की संख्या भी. दूसरी तस्वीर में अमिताभ हाथ में एक पेटिंग पर अपना ऑटोग्राफ देते दिख रहे हैं. इस पोस्ट को कैप्शन में बिग बी ने लिखा है, सबसे पहले तो उन सभी से इसलिए माफी चाहता हूं, कि मैं अपना फोन खराब होने के चलते आपको समय से रिस्पांस नहीं दे सका, मेरा मोबाइल अचानक मिसबिहेव करने लगा और मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा था, आप सभी के प्रति मेरा हार्दिक आभार एवं स्नेह'.

क्या बोले बिग बी के फैंस?