धर्मेंद्र के जाने से दुख में हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, रात को पोस्ट कर बयां किया दर्द

हैदराबाद: धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं. दिग्गज अभिनेता का बीती 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया. धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. बॉलीवुड पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट चुका है. अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स की धर्मेंद्र के निधन से आंखें नम हैं. धर्मेंद्र का पवन हंस श्मशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पूरा बॉलीवुड उमड़ा था. अब अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने उनके जाने का दुख अपने-अपने पोस्ट में साझा किया है.

अमिताभ बच्चन ने फिल्म शोले और चुपके-चुपके समेत कई फिल्मों के को-स्टार धर्मेंद्र के जाने का दुख अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया है. बिग बी ने लिखा है, 'एक और शानदार अभिनेता हम छोड़ कर चले गए, अखाड़ा छोड़ गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसी चुप्पी जो असहनीय है, धर्म जी....'. बिग बी ने लगभग आधी रात 2:27 बजे अपनी पोस्ट में लिखा है, 'महानता की मिसाल थे, जो ना सिर्फ अपनी शारीरिक मौजूदगी के लिए, बल्कि अपने बड़े दिल और सबसे ज्यादा अपनी प्यारी सादगी के लिए याद किए जाते हैं, वे अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लाए थे, जहां से वे आए थे और अपने इसी स्वभाव के प्रति सच्चे रहे'.

अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा है, 'अपने शानदार करियर के दौरान वह बेदाग रहे, एक ऐसी बिरादरी में, जिसने हर दशक में बदलाव देखे, पूरा समाज बदल गया, वो नहीं, उनकी मुस्कान, उनका चार्म, उनका अपनापन, जो उनके आसपास आए सभी लोगों में फैल गया...प्रोफेशन में एक दुर्लभता...हमारे आसपास की हवा खाली है...एक ऐसा खालीपन, जो हमेशा खाली ही रहेगा, प्रार्थनाएं'. बता दें, अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र के साथ शोले, चुपके-चुपके, राम बलराम, गुड्डी जैसी फिल्मों में साथ में काम किया था.

शाहरुख खान ने धर्मेंद्र को बताया पिता समान

धर्मेंद्र ने हमेशा से शाहरुख खान को अपना बेटा माना था. ऐसे में शाहरुख ने दिग्गज अभिनेता को याद करते हुए लिखा है, 'आपकी आत्मा को शांति मिले धरम जी, आप मेरे लिए पिता समान थे... आपने मुझे जिस तरह आशीर्वाद और प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद, यह न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि दुनिया भर के सिनेमा और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है, आप अमर हैं... और आपकी आत्मा आपकी फिल्मों और आपके खूबसूरत परिवार के माध्यम से हमेशा जीवित रहेगी, हमेशा प्यार करता रहूंगा आपको'.