ब्लैक के 21 साल पूरे: अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की जबरदस्त फिल्म के 7 दमदार फैक्ट्स, जानें
आज 4 फरवरी को ब्लैक की रिलीज के 21 साल पूरे हो गए हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ीं खास बातें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 4:08 PM IST
हैदराबाद: दिग्गज फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली ने अपने करियर में कई ऐतिहासिक फिल्में दी हैं. इन्हीं में से एक है ब्लैक, जिसने उनके करियर में एक बड़ा मोड़ साबित किया. इस फिल्म ने दिखाया कि भंसाली भव्य फिल्मों के साथ-साथ गहरी और भावनात्मक कहानियां भी बखूबी पेश कर सकते हैं.
4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई ब्लैक आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और अलग सोच वाली फिल्मों में गिनी जाती है. अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने इसमें अपने करियर की यादगार भूमिकाएं निभाईं. अपनी गहरी भावनात्मक कहानी, सादे संगीत और असरदार दृश्यों के साथ इस फिल्म ने पारंपरिक कहानी कहने के तरीके को चुनौती दी. आज 4 फरवरी को ब्लैक की रिलीज के 21 साल पूरे हो गए हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ीं खास बाते, जो इसे आज भी एक क्लासिक बनाते हैं।
1. हेलेन केलर की जिंदगी से प्रेरित
यह फिल्म मशहूर नेत्रहीन-बधिर सामाजिक कार्यकर्ता हेलेन केलर और उनकी शिक्षिका ऐन सुलिवन के जीवन से प्रेरित है, जिसे भारतीय संदर्भ में दिखाया गया.
2. दिग्गज कलाकारों की यादगार जोड़ी
भंसाली ने अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी को उनकी सबसे सराही गई भूमिकाओं में एक साथ पेश किया, जिसकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी बेमिसाल मानी जाती है.
3. रानी मुखर्जी ने सीखी साइन लैंग्वेज
रानी मुखर्जी ने एक नेत्रहीन-बधिर किरदार को सच्चाई से निभाने के लिए साइन लैंग्वेज सीखी और कड़ी ट्रेनिंग ली, जो उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थकाने वाला अनुभव था.
4. बिना पारंपरिक गानों के फिल्म
ब्लैक उन शुरुआती मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों में से थी, जिसमें पारंपरिक गाने-नाच नहीं थे। इसकी जगह बैकग्राउंड म्यूज़िक को भावनाओं का सहारा बनाया गया.
5. फिल्मफेयर में ऐतिहासिक जीत
51वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में ब्लैक ने इतिहास रचते हुए जिन 11 श्रेणियों में नामांकन मिला, उन सभी में पुरस्कार जीते.
6. नेशनल अवॉर्ड की उपलब्धि
53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ब्लैक को तीन बड़े सम्मान मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म और अमिताभ बच्चन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शामिल है.
7. तुर्की में बना रीमेक
फिल्म की सार्वभौमिक कहानी के कारण 2013 में इसका तुर्की रीमेक Benim Dünyam बनाया गया, जिससे साबित हुआ कि ब्लैक ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार किया.