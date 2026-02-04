ETV Bharat / entertainment

ब्लैक के 21 साल पूरे: अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की जबरदस्त फिल्म के 7 दमदार फैक्ट्स, जानें

हैदराबाद: दिग्गज फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली ने अपने करियर में कई ऐतिहासिक फिल्में दी हैं. इन्हीं में से एक है ब्लैक, जिसने उनके करियर में एक बड़ा मोड़ साबित किया. इस फिल्म ने दिखाया कि भंसाली भव्य फिल्मों के साथ-साथ गहरी और भावनात्मक कहानियां भी बखूबी पेश कर सकते हैं.

4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई ब्लैक आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और अलग सोच वाली फिल्मों में गिनी जाती है. अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने इसमें अपने करियर की यादगार भूमिकाएं निभाईं. अपनी गहरी भावनात्मक कहानी, सादे संगीत और असरदार दृश्यों के साथ इस फिल्म ने पारंपरिक कहानी कहने के तरीके को चुनौती दी. आज 4 फरवरी को ब्लैक की रिलीज के 21 साल पूरे हो गए हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ीं खास बाते, जो इसे आज भी एक क्लासिक बनाते हैं।

1. हेलेन केलर की जिंदगी से प्रेरित

यह फिल्म मशहूर नेत्रहीन-बधिर सामाजिक कार्यकर्ता हेलेन केलर और उनकी शिक्षिका ऐन सुलिवन के जीवन से प्रेरित है, जिसे भारतीय संदर्भ में दिखाया गया.

2. दिग्गज कलाकारों की यादगार जोड़ी

भंसाली ने अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी को उनकी सबसे सराही गई भूमिकाओं में एक साथ पेश किया, जिसकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी बेमिसाल मानी जाती है.

3. रानी मुखर्जी ने सीखी साइन लैंग्वेज