WATCH: अमिताभ बच्चन, हार्दिक पांड्या एक फ्रेम में, कुछ इस अंदाज से क्रिकेटर ने अपनी GF को 'शहंशाह' से कराया इंट्रोड्यूस

अमिताभ बच्चन/हार्दिक पंड्या माहिका शर्मा ( ANI )

हैदराबाद: रिलायंस फाउंडेशन ने सोमवार, 5 जनवरी को मुंबई में 'यूनाइटेड इन ट्रायम्फ' इवेंट रखा था, जिसमें देशभर की मशहूर हस्तियां शामिल हुईं. फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटर तक, इस इवेंट में शामिल हुए. इस इवेंट में भारतीय क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या ने सबका ध्यान खींचा, जब उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन से मिलवाते हुए देखा गया. इस इवेंट में भारत की क्रिकेट की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, जिसमें पुरुष, महिला और ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप के विजेता शामिल थे. 'यूनाइटेड इन ट्रायम्फ' इवेंट में हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका के साथ रेड कार्पेट पर दिखें. यह कपल हाथ में हाथ डालकर रेड कार्पेट पर आया, और तुरंत पैप्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वायरल वीडियो में यह जोड़ी ट्विनिंग करती दिखीं. हार्दिक ने जहां ब्लैक सूट पहने हुए दिखें, वहीं माहिका पांड्या से ट्विनिंग करते हुए एक एलिगेंट आउटफिट में नजर आईं. इस जोड़ी ने वेन्यू में जाने से पहले एक साथ पोज दिया. उनकी दोस्ती और स्टाइलिश तालमेल का यह पब्लिक डिस्प्ले जल्द ही एक हाईलाइट बन गया, और फैंस ने सोशल मीडिया पर इस पल की झलकिया शेयर कीं.