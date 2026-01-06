ETV Bharat / entertainment

WATCH: अमिताभ बच्चन, हार्दिक पांड्या एक फ्रेम में, कुछ इस अंदाज से क्रिकेटर ने अपनी GF को 'शहंशाह' से कराया इंट्रोड्यूस

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, गर्लफ्रेंड संग हार्दिक पांड्या एक फ्रेम में नजर आए हैं. देखें वीडियो...

अमिताभ बच्चन/हार्दिक पंड्या माहिका शर्मा (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 6, 2026 at 6:32 PM IST

हैदराबाद: रिलायंस फाउंडेशन ने सोमवार, 5 जनवरी को मुंबई में 'यूनाइटेड इन ट्रायम्फ' इवेंट रखा था, जिसमें देशभर की मशहूर हस्तियां शामिल हुईं. फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटर तक, इस इवेंट में शामिल हुए. इस इवेंट में भारतीय क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या ने सबका ध्यान खींचा, जब उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन से मिलवाते हुए देखा गया. इस इवेंट में भारत की क्रिकेट की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, जिसमें पुरुष, महिला और ब्लाइंड महिला वर्ल्ड कप के विजेता शामिल थे.

'यूनाइटेड इन ट्रायम्फ' इवेंट में हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका के साथ रेड कार्पेट पर दिखें. यह कपल हाथ में हाथ डालकर रेड कार्पेट पर आया, और तुरंत पैप्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वायरल वीडियो में यह जोड़ी ट्विनिंग करती दिखीं.

हार्दिक ने जहां ब्लैक सूट पहने हुए दिखें, वहीं माहिका पांड्या से ट्विनिंग करते हुए एक एलिगेंट आउटफिट में नजर आईं. इस जोड़ी ने वेन्यू में जाने से पहले एक साथ पोज दिया. उनकी दोस्ती और स्टाइलिश तालमेल का यह पब्लिक डिस्प्ले जल्द ही एक हाईलाइट बन गया, और फैंस ने सोशल मीडिया पर इस पल की झलकिया शेयर कीं.

शाम का सबसे खास पल एक वीडियो में कैद हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अमिताभ बच्चन हार्दिक पांड्या को प्यार से गले लगाते नजर आ रहे हैं. कुछ ही देर बाद हार्दिक ने माहिका का परिचय अमिताभ बच्चन से कराया. माहीका ने अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बातचीत की.

हार्दिक पांड्या अक्सर माहिका के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, ऐसे पल उनके रिश्ते को और भी खास बनाते हैं. फैंस के लिए, किसी क्रिकेटर को अमिताभ बच्चन जैसी हस्ती से अपनी पार्टनर का परिचय कराते देखना बेहद मायने रखता है.

हार्दिक की शादी पहले एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से हुई थी. हार्दिक ने जनवरी 2020 में नताशा को प्रपोज किया था, और उसी साल जुलाई में उनका पहला बच्चा, अगस्त्य पांड्या पैदा हुआ था. फरवरी 2023 में, कपल ने राजस्थान के उदयपुर में एक सेरेमनी में शादी की. पिछले साल जुलाई में, कई महीनों की अटकलों के बाद उन्होंने अपने अलग होने की पुष्टि की थी.

नताशा से अलग होने के बाद, 2025 में ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि हार्दिक मॉडल माहिका को डेट कर रहे हैं. साल के आखिर में उन्हें एयरपोर्ट पर भी साथ देखा गया था. उनका रिश्ता अक्टूबर 2025 में कन्फर्म हुआ, क्रिकेटर ने अपनी छुट्टियों के दौरान मॉडल की तस्वीरें रेगुलर तौर पर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं और सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया.

