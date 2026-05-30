IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देख अमिताभ बच्चन शॉक्ड, पोस्ट कर लिखा- 'इस उम्र में तो हम...'
अमिताभ बच्चन ने वैभव सूर्यवंश की बैटिंग की तारीफ में बीती रात एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 11:27 AM IST
हैदराबाद: इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में वैभव सूर्यवंशी छाए हुए हैं. 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में डेब्यू करने के बाद से ही अपनी बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोर रहे हैं. बिहार के रहने वाले सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए खेलते हैं और क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे अधिक छक्कों के आईपीएल रिकॉर्ड समेत कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं. जब भी वह बल्लेबाजी करने आते हैं, स्टेडियम छक्कों और चौकों की बौछार से भर जाता है.
इस आईपीएल सीजन में उन्होंने एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन किया है. जब उनके साथी खिलाड़ी मैदान में गेंदबाजों के आगे ढेर हो रहे थे, तब भी उन्होंने अपनी तेज बल्लेबाजी से टीम की उम्मीदों को संभाला. उन्होंने जसप्रीत बुमराह और मिशेल स्टार्क जैसे शीर्ष गेंदबाजों को भी कुछ नहीं समझा. यह पंद्रह वर्षीय खिलाड़ी एक शक्तिशाली रन-स्कोरर बन गया है, जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को रोमांचित कर दिया है.
T 5756(i) -— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 29, 2026
Sooryavanshi - १५ साल की उम्र का अद्भुत सूर्या ।
इस उम्र में तो हम बंटों और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे !!
अब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी इस युवा प्रतिभा के फैन बन गए हैं. शुक्रवार रात गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आरआर के क्वालीफायर 2 मैच के बाद, क्रिकेट के बेहद करीबी फैन बिग बी ने अपने एक्स अकाउंट पर सूर्यवंशी की प्रशंसा करते हुए एक पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में उनके जैसे लोग अभी गली क्रिकेट खेलने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सूर्यवंशी उन उपलब्धियों को हासिल कर रहा है जो लगभग असंभव लगती हैं.
बच्चन ने लिखा है, 'सूर्यवंशी - 15 साल की उम्र में एक अद्भुत सूर्या. इस उम्र में हम कंचे और गली क्रिकेट भी ठीक से नहीं खेल पाते थेट. भले ही राजस्थान रॉयल्स मुल्लनपुर (न्यू चंडीगढ़) में गुजरात टाइटन्स से हारकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गई, लेकिन सूर्यवंशी की यादगार पारी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा बसी रहेगी. उन्होंने जिस तरह जिम्मेदारी संभाली और अहम मैच में महत्वपूर्ण रन (47 गेंदों पर 96 रन) बनाए, वह सराहनीय है.
16 पारियों में 48.50 के औसत और 237.50 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाकर, जिसमें एक शतक, पांच अर्धशतक और 72 छक्के शामिल हैं. सूर्यवंशी ने विश्व क्रिकेट में पहले कभी न देखी गई निरंतरता और विस्फोटक बल्लेबाजी का मिश्रण पेश किया है.
पिछले मैच में, सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ एलिमिनेटर में, उन्होंने 29 गेंदों में 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें 12 छक्के शामिल थे. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल 2012 में क्रिस गेल के 59 छक्कों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था. उन्होंने एक ही सीजन में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा और प्लेऑफ में कुल 19 छक्कों के साथ अपना सफर समाप्त किया.
उन्होंने 1,000 आईपीएल रन भी पूरे किए और 440 गेंदों में वेस्टइंडीज के दिग्गज आंद्रे रसेल को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया. पारियों के हिसाब से भी वे दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सिर्फ 23 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. शॉन मार्श (21 पारियां) इस रिकॉर्ड के साथ सबसे तेज हैं.