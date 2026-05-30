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IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देख अमिताभ बच्चन शॉक्ड, पोस्ट कर लिखा- 'इस उम्र में तो हम...'

अमिताभ बच्चन ( ANI )

हैदराबाद: इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में वैभव सूर्यवंशी छाए हुए हैं. 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में डेब्यू करने के बाद से ही अपनी बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोर रहे हैं. बिहार के रहने वाले सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए खेलते हैं और क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे अधिक छक्कों के आईपीएल रिकॉर्ड समेत कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं. जब भी वह बल्लेबाजी करने आते हैं, स्टेडियम छक्कों और चौकों की बौछार से भर जाता है. इस आईपीएल सीजन में उन्होंने एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन किया है. जब उनके साथी खिलाड़ी मैदान में गेंदबाजों के आगे ढेर हो रहे थे, तब भी उन्होंने अपनी तेज बल्लेबाजी से टीम की उम्मीदों को संभाला. उन्होंने जसप्रीत बुमराह और मिशेल स्टार्क जैसे शीर्ष गेंदबाजों को भी कुछ नहीं समझा. यह पंद्रह वर्षीय खिलाड़ी एक शक्तिशाली रन-स्कोरर बन गया है, जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को रोमांचित कर दिया है. अब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी इस युवा प्रतिभा के फैन बन गए हैं. शुक्रवार रात गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आरआर के क्वालीफायर 2 मैच के बाद, क्रिकेट के बेहद करीबी फैन बिग बी ने अपने एक्स अकाउंट पर सूर्यवंशी की प्रशंसा करते हुए एक पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में उनके जैसे लोग अभी गली क्रिकेट खेलने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सूर्यवंशी उन उपलब्धियों को हासिल कर रहा है जो लगभग असंभव लगती हैं.