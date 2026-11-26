ETV Bharat / entertainment

'रामायण' की टीम से मिले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बोले- सिनेमा के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन को दिखाने के लिए बधाई

'रामायण' की टीम से मिले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ( IANS )

हैदराबाद: नमित मल्होत्रा की रामायण बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने 3 हफ्ते में दुनिया भर में 1743 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रामायण की टीम से मुलाकात की और उन्हें फिल्म की सफलता के लिए बधाई दी.

हाल ही में, फिल्म की टीम दिल्ली गई, और वहां उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. मेकर्स ने रामायण के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर तस्वीरें शेयर कीं जिनमें हम रणबीर, साई, नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी और को-प्रोड्यूसर नीरज संघाई को अमित शाह के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं.