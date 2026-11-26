'रामायण' की टीम से मिले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बोले- सिनेमा के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन को दिखाने के लिए बधाई
केंद्रीय मंत्री अमित शाह 'रामायण' की टीम से मिले. उन्होंने टीम से महाकाव्य के इतिहास पर चर्चा की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 1:46 PM IST
हैदराबाद: नमित मल्होत्रा की रामायण बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने 3 हफ्ते में दुनिया भर में 1743 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रामायण की टीम से मुलाकात की और उन्हें फिल्म की सफलता के लिए बधाई दी.
हाल ही में, फिल्म की टीम दिल्ली गई, और वहां उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. मेकर्स ने रामायण के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर तस्वीरें शेयर कीं जिनमें हम रणबीर, साई, नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी और को-प्रोड्यूसर नीरज संघाई को अमित शाह के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं.
#WATCH | Delhi: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah met with the team of the film Ramayana. https://t.co/zFsqXBaYhn— ANI (@ANI) November 26, 2026
इस खास पलों को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, "'रामायण' की टीम को गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सम्मान महसूस हुआ. यह फिल्म देश भर में और दुनिया भर के सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर प्यार पा रही है."
वहीं, अमित शाह ने भी अपने ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर रामायण टीम के साथ तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, "'रामायण' फिल्म की टीम से नई दिल्ली में भेंट की. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से कर्तव्यपालन, त्याग व सत्यनिष्ठा के जो आदर्श स्थापित किए, उन्हें सिनेमा की आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाने के इस अभिनव प्रयास के लिए पूरी टीम को बधाई."
'रामायण' फ़िल्म की टीम से नई दिल्ली में भेंट की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से कर्तव्यपालन, त्याग व सत्यनिष्ठा के जो आदर्श स्थापित किए, उन्हें सिनेमा की आधुनिक तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुँचाने के इस अभिनव प्रयास के लिए पूरी टीम को बधाई। https://t.co/I8pJTuzWm1— Amit Shah (@AmitShah) November 26, 2026
बता दें, फिल्म की सफलता के बीच 25 नवंबर को टीम दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने गई थी. डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी एक्टर के साथ इस स्पिरिचुअल विजिट में शामिल हुए थे.
कलेक्शन की बात करें तो रिलीज के 21 दिनों में रामायण ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 982.45 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है, और ग्रॉस कलेक्शन 1173.50 करोड़ रुपये रहा. वहीं, वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1755.50 करोड़ रुपये है. 21 दिनों के बाद रामायण दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन गई है. इसने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को पीछे छोड़ कर यह स्थान हासिल किया है.