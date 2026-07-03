'ऐल्फा' Vs 'बेबी डू डाई डू' X रिव्यू: आलिया-शरवरी या हुमा कुरैशी? दर्शकों को किसका पसंद आया एक्शन, जानें
आलिया की 'ऐल्फा' और हुमा की 'बेबी डू डाई डू' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई हैं. आइए जानें दोनों फिल्मों का रिव्यू कैसा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 2:02 PM IST
हैदराबाद: आलिया भट्ट की 'ऐल्फा' और हुमा कुरैशी की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. नचिकेत सामंत की निर्देशित 'बेबी डू डाई डू' में हुमा कुरैशी, चंकी पांडे, सिकंदर खेर, रचित सिंह, सीमा पाहवा और मरुधर शेखावत ने अभिनय किया. जबकि यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ऐल्फा' में आलिया भट्ट, शरवरी और बॉबी देओल अहम भूमिका में हैं. दोनों फिल्मों को लेकर एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई दर्शक निराश दिख रहे हैं, जबकि दूसरे लोग आलिया भट्ट और शरवरी की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं. वहीं हुमा की फिल्म को भी दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है.
'ऐल्फा' एक्स रिव्यू
एक एक्स हैंडल यूजर ने ऐल्फा देखने के बाद फिल्म का रिव्यू शेयर किया है. यूजर ने लिखा है, 'ऐल्फा देखी, जबरदस्त. फिल्म को बहुत स्टाइलिश तरीके से शूट किया गया है और इसकी कहानी के ट्विस्ट आपको उत्सुकता के साथ बांधे रखते हैं. आलिया भट्ट ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली और शरवरी वाघ अब मेरी क्रश बन गई हैं, क्या कमाल की एक्टिंग की है. कैमियो के बारे में कुछ नहीं कहूंगा.'
Watched #Alpha : MIND-BLOWING 🔥🔥🔥🔥— Lord Father (@LordFatherr) July 3, 2026
The movie is stylishly shot and twists in the plot keeps you seated with anticipation.
Alia Bhatt steals the show completely and Sharvari Wagh is my crush now, what an act. Not saying anything about cameos 🤭 pic.twitter.com/ooIxqD7AvI
एक ने लिखा है, 'ऐल्फा का रिव्यू, रिपोर्ट और प्रतिक्रियाएं जबरदस्त हैं और हर मामले में बढ़िया हैं. शानदार कहानी - दिलचस्प स्क्रीनप्ले और सिनेमैटोग्राफी - जबरदस्त क्लाइमैक्स. पोस्ट/एंड क्रेडिट सीन आने तक अपनी सीट से न उठें.'
The Inside Reviews - Reports & Reactions About #ALPHA⚡️Are Stupendous & Overall Good In Every Aspect 💯— Shahabuddin Ahmed (SRKian) 2.0 🇮🇳 🇵🇸 (@Shahab2SRKian50) July 2, 2026
Amazing Story - Engaging ScreenPlay & Cinematography - Banger Climax 💥
Don't Leave Your Seats Until The Post/End Credit Scene Arrives 👀#AliaBhatt #Sharvari #BobbyDeol
#AlphaReview #Alpha Public Reaction 🔥 pic.twitter.com/QPYpq74Y6o— Imran Filmy (@filmy_imran) July 3, 2026
I'm usually a very optimistic moviegoer. I thought I will have something in Alpha irrespective of the hate around the film.— Vishal (@vishalandcinema) July 3, 2026
But even then Alpha didn't work for me. It feels emotionally hollow. The story and its characters never give you a reason to care. Extremely isolated vibe.… pic.twitter.com/gZbPCTpbzB
एक यूजर ने विस्तार से फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है, 'मुझे लगा था कि फिल्म को लेकर चाहे कितनी भी आलोचना हो, ऐल्फा में मुझे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा. लेकिन फिर भी ऐल्फा मुझे प्रभावित नहीं कर पाई. यह भावनात्मक रूप से खोखली लगती है. कहानी और इसके किरदार आपको कभी भी उनसे जुड़ने का कोई कारण नहीं देते. बेहद अकेलापन महसूस होता है. फिल्म में थोड़ी जान तब आती है जब आलिया और शरवरी एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देती हैं. शायद इसलिए क्योंकि सिनेमा में दो महिलाओं का आमने-सामने एक्शन में होना अभी भी आम बात नहीं है. लेकिन यह फिल्म बुनियादी बातों से आगे नहीं बढ़ पाती और अंत में एक शांत, भुला देने वाली जासूसी थ्रिलर बनकर रह जाती है.'
#Alpha #IntervalReport— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) July 3, 2026
A stylish action entertainer so far. Has been made like a Hollywood movie. Unlike anything that has been seen in Spy Universe movies so far. The best part is that it has an original story to tell as far as #Bollywood films are concerned. Second half should…
एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'अब तक तो यह एक स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर रही है. इसे हॉलीवुड फिल्म की तरह बनाया गया है. यह 'स्पाई यूनिवर्स' की अब तक की फिल्मों से बिल्कुल अलग है. सबसे अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड फिल्मों के लिहाज से इसकी कहानी ओरिजिनल है. फिल्म का दूसरा हिस्सा मजेदार होना चाहिए.'
#ALPHA— Nishit Shaw (@NishitShawHere) July 3, 2026
Despite borrowing tracks from Hollywood biggies, the initial fragment seems interesting and promising.
But things start going downhill as soon as the female leads appear and eventually CRASHES in the second half.
Weakest one from the Spy Universe. Detailed Review in a…
एक अन्य ने लिखा है, 'दूसरे हाफ में बड़ा मजाक. क्या एक पाकिस्तानी लड़के के लिए इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करना इतना आसान है? यह बहुत बुरा है यार. यहां से फिल्म में मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया. लेकिन, इसे सिर्फ एक डिटेल्ड रिव्यू लिखने के लिए देख रहा हूं. बहुत निराश हूं.'
#Alpha first half:— Parth Chaturvedi (@_mrchaturvedi) July 3, 2026
Same template as other spy universe films, predictable, one ad of Calvin Klein coupled with a song that you might not remember once it ends.. please don’t use any brain while watching action sequences because either you’d laugh or scratch your head. One more…
#ALPHA— Nishit Shaw (@NishitShawHere) July 3, 2026
BIG JOKE in the second half. 😭🙏
Is it that easy for a Pakistani guy to enter the Indian Army and serve the nation?
This is TERRIBLE man. Lost all interest in the film from here onwards. But, watching it just to write a detailed review.
EXTREMELY disappointed.
'ऐल्फा' के बारे में
'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है', 'वॉर', 'पठान', 'वॉर 2' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्में देने के बाद, यशराज फिल्म्स 'ऐल्फा' के साथ बड़े पर्दा पर उतर रहे हैं. पहली बार निर्देशन कर रहे शिव रवैल द्वारा निर्देशित 'ऐल्फा' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. गौरतलब है कि इस फिल्म में आलिया एक दमदार भूमिका में नजर आई है. यह पहली बार है जब उन्हें पूरी तरह से एक्शन थ्रिलर फिल्म में देखा जा रहा है. बॉबी देओल इसमें मुख्य विलेन का रोल निभा रहे हैं.
'बेबी डू डाई डू' एक्स रिव्यू
हुमा कुरैशी की फिल्म की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा है, 'यह देखकर अच्छा लगा कि एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म फालतू कमर्शियल चीजो के बजाय माहौल और कहानी कहने के तरीके पर ध्यान दे रही है. ऐसा लगता है कि 'बेबी डू डाई डू' ने सही संतुलन बना लिया है.'
Good to see a #Bollywood thriller focusing on atmosphere and storytelling rather than unnecessary commercial distractions. Looks like #BabyDoDieDo has found the right balance. 👏 #HumaQureshi pic.twitter.com/Vpv9tqkLuo https://t.co/YcG7JxipKM— Kiruba Talks (@Kiruba_Talks) July 3, 2026
एक यूजर ने लिखा है, 'बेबी डू डाई डू' देखी. इसकी स्क्रीनप्ले कमाल की है और यह बेहतरीन है. महिलाओं पर केंद्रित यह थ्रिलर फिल्म बहुत अच्छे से बनाई गई है और इसने मुझे शुरू से आखिर तक बांधे रखा. हुमा कुरैशी ने जबरदस्त और दमदार एक्टिंग की है. फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत रोमांचक था और इसका अंत भी बहुत प्रभावशाली रहा.
एक यूजर ने लिखा, 'मुझे हुमा कुरैशी एक कलाकार के तौर पर बहुत पसंद हैं और शायद इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने 'शार्क ऐल्फा' के साथ-साथ 'बेबी डू डाई डू' क्यों रिलीज की और यह तो उनका अपना होम प्रोडक्शन है. फिर भी, हिंदी सिनेमा के लिए क्या शानदार दिन है - दो दमदार महिला कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं.'
I love the performer in @humasqureshi and probably that is why I am mad why would she release #BabyDoDieDo along with shark #Alpha . And it is her own house production 🤦🏻♂️.— Papon (@suspended_aadmi) July 2, 2026
Nevertheless, what a day for Hindi Cinema- two strong female performers leading the show 🤌🏼.
एक अन्य ने लिखा है, 'कभी-कभी कोई एक्टर ऐसा रिस्क लेकर आपको हैरान कर देता है जिससे उन्हें देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है. यह भी कुछ वैसा ही पल लगता है. इतने बोल्ड और हटकर रोल चुनने के लिए साकिब सलीम की तारीफ करनी होगी.'
very now and then an actor surprises you by taking a risk that completely changes the way you see them. This feels like one of those moments. Hats off to #SaqibSaleem for choosing such a bold and unconventional role. #Babydodiedo pic.twitter.com/jnhJsL7yHx— shruti sampat (@shrutisampat) July 2, 2026
'बेबी डू डाई डू' के बारे में
यह कहानी बेबी (हुमा कुरैशी) की है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और बोल-सुन नहीं सकती. अपनी जुड़वां बहन से जुड़ी बचपन की एक दर्दनाक घटना से प्रभावित होकर, बेबी बड़ी होकर एक खतरनाक हत्यारी बन गई है. उसका हथियार शार्प-शूटिंग वाला लाल छाता है.
उसकी ज़िंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसे सिद्दू (रचित सिंह) से प्यार हो जाता है, जो एक प्यारा म्यूज़िशियन है और चॉल के बच्चों को सिखाता है. हुमा, चंकी और रचित के साथ सिकंदर खेर, सीमा पाहवा और साकिब सलीम जैसे शानदार कलाकार भी शामिल हैं.