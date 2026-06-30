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'ऐल्फा' बनाम 'बेबी डू डाई डू': एडवांस बुकिंग से सर्टिफिकेट तक, जानें आलिया-शरवरी और हुमा कुरैशी की फिल्म के बारे में सबकुछ

3 जुलाई को 'ऐल्फा' और 'बेबी डू डाई डू' सिनेमाघरों में रिलीज होंगे. आइए जानें दोनों फिल्मों के सर्टिफिकेशन, रनटाइम और चीजों के बारे में...

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'ऐल्फा' बनाम 'बेबी डू डाई डू' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर फिल्म 'ऐल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म 'बेबी डू डाई डू' से होगा. दिलचस्प बात यह है कि दोनों फिल्में फीमेल लीड की है. 'ऐल्फा' में जहां आलिया भट्ट का किरदार वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में अब तक दिखाए गए किरदारों से बिल्कुल अलग है. वहीं, 'बेबी डू डाई डू' भारत की पहली देसी हिट वुमेन के बारे में है. दोनों फिल्मों की रिलीज से पहले चलिए जानते हैं इनकी रनटाइम, सर्टिफिकेशन, स्क्रीन काउंट समेत अन्य जानकारियों के बारे में...

'ऐल्फा' और 'बेबी डू डाई डू' सर्टिफिकेशन

सैकनिल्क के मुताबिक, 'ऐल्फा' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यू/ए (16+) सर्टिफिकेट मिला है. इस सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन और हिंसा होगी, लेकिन यह तय उम्र से ज्यादा के दर्शकों के लिए थिएटर में देखने लायक होगी. वहीं, फिल्म 'बेबी डू डाई डू' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से 'ए' रेटिंग मिली है.

रनटाइम
'ऐल्फा' की अवधि 2 घंटे 21 मिनट है. रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का फ़ाइनल कट जबरदस्त एक्शन, इमोशनल ड्रामा और बड़े पैमाने पर स्पाई थ्रिलर का मिश्रण पेश करता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 'बेबी डू डाई डू' की अवधि 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट है.

स्क्रीन काउंट
हुमा कुरैशी स्टारर थ्रिलर फिल्म 'बेबी डू डाई डू' भारत भर में लगभग 1,500 से 1,800 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है. 'ऐल्फा' की बात करें तो अनुमान है कि यह फिल्म भारत में 3500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होगी. चूंकि यह एक बहुत बड़ी फिल्म है, इसलिए यश राज फिल्म्स इसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर रिलीज करने का इंतजाम करेगा.

एडवांस बुकिंग
'ऐल्फा' और 'बेबी डू डाई डू' की एडवांस बुकिंग 1 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है. प्री-सेल्स के रिस्पॉन्स पर सबकी नजर है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों की अच्छी शुरुआत के लिए यह बहुत जरूरी है.

'ऐल्फा' और 'बेबी डू डाई डू' की कहानी
ट्रेडिशनल मेल-डॉमिनेटेड एक्शन स्पेस से हटकर, ऐल्फा मशहूर यश राज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स का जबरदस्त, फीमेल-लीड चैप्टर है. यह फिल्म दो महिला इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स की कहानी है, जिनका सामना एक बेरहम पूर्व-मेंटर से होता है, जो पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क के लिए खतरा बन जाता है. फिल्म में बॉबी देओल विलेन के रोल में हैं और अनिल कपूर भी हैं, साथ ही ऋतिक रोशन का कैमियो भी है. इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल लोकेशन्स, शानदार एक्शन कोरियोग्राफी और सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस के लिए कई सरप्राइज़ हैं. यह 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है.

'बेबी डू डाई डू' की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो बोल और सुन नहीं सकती और अंडरवर्ल्ड की खतरनाक दुनिया का हिस्सा है. जब यह सोच-समझकर काम करने वाली हत्यारी मुंबई की अंधेरी दुनिया में आगे बढ़ती है, तो उसे सिर्फ अपनी गुजर चुकी बहन की आवाज सुनाई देती है. फिल्म में हुमा कुरैशी, सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पाहवा जैसे कलाकार शामिल हैं.

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