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'ऐल्फा' ट्रेलर रिलीज: अग्नि परीक्षा के लिए तैयार आलिया भट्ट, 'सीता' बन फूकेंगी लंका, ऋतिक रोशन की एंट्री ने मचाया धमाल

इसके बाद के सीन में बच्ची को बेरहम हत्यारी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, एक ऐसी हत्यारी जिसे आदेश मिलने पर टारगेट को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है. वॉयसओवर के ज़रिए, आलिया फतेह को एक 'राक्षस' बताती है जिसने एक राजकुमारी का अपहरण किया था. लेकिन रामायण की सीता के उलट, जो राम के बचाने का इंतजार करती थीं, यह सीता फतेह की लंका को खुद खत्म करने के लिए अपनी सीखी हुई हर चीजों का इस्तेमाल करती है.

'ऐल्फा' का ट्रेलर ऐल्फा ट्रेलर की शुरुआत एक बच्ची के साथ होती है जो कांच के बॉक्स में रोती हुई दिखाई दे रही है. फतेह (बॉबी देओल) ऐलान करता है, 'इसकी मां का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलाएंगे.' इसके बाद आलिया भट्ट का वॉयस ओवर आता है, जो एक कहानी सुनाती है. यह कहानी फतेह की होती है.

बुधवार को वाईआरएफ ने सोशल मीडिया पर ऐल्फा का ट्रेलर अपलोड किया है और कैप्शन में लिखा है, 'लड़कियां बस मजे करना चाहती हैं... बंदूकों के साथ ऐल्फा 3 जुलाई से सिनेमाघरों में.'

हैदराबाद: 'ऐल्फा' सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाली फिल्मों में से एक हैं. टीजर रिलीज के बाद से फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आज, 17 जून को मेकर्स ने उनके इस इंतजार पर विराम लगाया है और फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है. ट्रेलर का अंत फैंस के लिए एक बड़े सरप्राइज के साथ होता है.

ट्रेलर में आलिया का यह डायलॉग 'सीता आज खुद लंका जलाने आई है' लोगों का ध्यान खींचता है. इसके बाद कुछ एक्शन सीन दिखाई जाते हैं. आलिया फुल एक्शन मोड में नजर आती हैं. शरवरी भी इस मिशन में शामिल हो जाती है. वह स्टंट करती नजर आती है. एक सीन में उनका और आलिया का एक्शन सीन दिखाया गया है. वहीं, अनिल कपूर दोनों एजेंटों को गाइड करते हुए दिखाई देते हैं. फतेह एक नाराज एक्स-स्पाई लगता है जो देश से बदला लेना चाहता है. वह कहता है,'मैं जो बना रहा हूं वो इतिहास है'.

इसके बाद दिखाया जाता है शरवरी और आलिया एक टीम में हो जाती है और फतेह की दुनिया का सर्वनाश करने आगे बढ़ती हैं. वहीं फतेह कहता है, 'इंडिया ने ऐल्फा की कद्र नहीं की, अब इंडिया ऐल्फा से डरेगा.' यहां, सीता का गला फतेह के हाथों में दिखाया जाता है.

ट्रेलर में 'वॉर' और 'वॉर 2' के मेजर कबीर धालीवाल के तौर पर ऋतिक रोशन की एक खास झलक भी दिखाई गई है, जो आलिया और शरवरी की उनके मिशन में मदद करने के लिए आते हैं. हालांकि ट्रेलर में सिर्फ ऋतिक की आंखें ही दिखाई गई हैं, लेकिन फैंस के क्रेजी होने के लिए इतना ही काफी था.

'ऐल्फा' के बारे में

शिव रवैल के निर्देशन और आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी 'ऐल्फा' में आलिया भट्ट, शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म सौमिल शुक्ला और श्रीधर राघवन की स्क्रीनप्ले पर आधारित है, और इसकी कहानी उदय चोपड़ा ने लिखी है.

'ऐल्फा' यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की नई फिल्म है. इस यूनिवर्स में 'एक था टाइगर' (2012), 'टाइगर जिंदा है' (2017), 'वॉर' (2019), 'पठान' (2023), 'टाइगर 3' (2023) और 'वॉर 2' (2025) जैसी फिल्में शामिल हैं. 'ऐल्फा' 3 जुलाई को रिलीज़ होगी.