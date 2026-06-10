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'अल्फा' टीजर रिलीज, बॉबी देओल ने दिया टारगेट, आलिया भट्ट का दिखा दमदार एक्शन, बिग बी ने लुटाया प्यार

लगभग दो मिनट के इस टीजर की शुरुआत एक इमोशनल पिता-बेटी के पल से होती है. बॉबी देओल का किरदार आलिया का 18वां जन्मदिन मनाता है और उसे एक चाबी देता है, जो एक खास तोहफा लगता है. हालांकि, माहौल तुरंत बदल जाता है जब वह बताता है कि इस चाबी से आलिया का पहला मिशन खुलता है. आलिया का किरदार निराश हो जाता है, क्योंकि उसे जन्मदिन के खाने की उम्मीद थी, लेकिन उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि यही वह जीवन है जिसके लिए वह बचपन से तैयारी कर रही थी.

टीजर दर्शकों को YRF स्पाई यूनिवर्स के एक गहरे और अधिक भावनात्मक पहलू से जोड़ रहा है. किसी स्थापित जासूस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, अल्फा एक ऐसी युवती की कहानी बयां करती है, जिसे बचपन से ही एक उच्च कुशल जासूस बनने के लिए ट्रेन किया जाता है.

हैदराबाद: यश राज फिल्म्स ने आखिरकार अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अल्फा' का टीजर जारी कर दिया है, जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली किस्त है. शिव रावेल द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित इस एक्शन थ्रिलर में आलिया भट्ट और शरवरी लीड रोल में हैं. साथ ही बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी और स्पाई फ्रैंचाइजी की पहली फीमेल लीड स्पाई फिल्म है.

जैसे-जैसे टीजर आगे बढ़ता है, दर्शकों को भारत की अगली पीढ़ी के सैनिकों को तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए एक हार्ड ट्रेनिंग कार्यक्रम की झलक मिलती है. बॉबी का किरदार आलिया को एक निडर योद्धा के रूप में प्रशिक्षित और आकार देता हुआ दिखाई देता है. एक इमोशनल सीन में उसे आलिया की बांह पर अल्फा संगठन का प्रतीक चिन्ह टैटू करते हुए दिखाया गया है, जो सीक्रेट मिशन के प्रति उसके कमिटमेंट को दर्शाता है.

टीजर का मुख्य आकर्षण एक्शन सीक्वेंस हैं. आलिया को हाथ से हाथ की लड़ाई, सामरिक अभियानों और जोखिम भरे मिशनों में प्रभावशाली सटीकता के साथ भाग लेते हुए दिखाया गया है. सीन स्टाइलिश होने के साथ-साथ रियल भी हैं, जबकि एक्शन बिल्कुल सच और जमीनी लगतेत हैं. टीजर का अंत एक भावुक सीन के साथ होता है, जब बॉबी का किरदार अपनी बेटी को अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा करते हुए गर्व से देखता है.

फिल्म ने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है क्योंकि इसमें आलिया को एक बिल्कुल नए अवतार में दिखाया गया है. इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले बात करते हुए, अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें अल्फा फिल्म इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें उन्हें एक ऐसे जॉनर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है जिसे भारतीय सिनेमा में महिला प्रधान फिल्मों के रूप में शायद ही कभी सफलता मिली है. उन्होंने कहा कि हालांकि दर्शकों ने पुरुष प्रधान कहानियों में महिला एक्शन किरदार देखे हैं, लेकिन इस जॉनर में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा अभिनीत फिल्में अभी भी कम ही देखने को मिलती हैं.

अल्फा, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म है, जिसकी शुरुआत 2012 में एक था टाइगर से हुई थी. बाद में इस फ्रैंचाइजी का विस्तार टाइगर ज़िंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 और वॉर 2 के साथ हुआ, और यह भारत के पहले सिनेमाई यूनिवर्स में से एक बन गया.