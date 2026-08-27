'ऐल्फा' की OTT रिलीज डेट का एलान, जानें कब-कहां देखें भारत की पहली फीमेल-लेड स्पाई एक्शन फिल्म
आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर स्टारर स्पाई एक्शन फिल्म ऐल्फा जुलाई 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 12:26 PM IST
हैदराबाद: आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर स्टारर स्पाई एक्शन फिल्म 'ऐल्फा' की ओटीटी स्ट्रीमिंग डेट का एलान हो गया है. आज 27 अगस्त को मेकर्स ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर बताया है कि भारत की पहली फीमेल-लेड स्पाई एक्शन फिल्म को कब और कहां देख सकते हैं. 'ऐल्फा' मौजूदा साल के जुलाई महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ओटीटी पर आने को तैयार है. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ जैसी दो खूबसूरत हसीनाओं के दमदार एक्शन और खतरनाक स्टंट से सजी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिल्म को ओटीटी पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है, मेकर्स को इसका इंतजार रहेगा. चलिए जानते हैं 'ऐल्फा' किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब स्ट्रीम होने जा रही है.
कब और कहां देखें ऐल्फा?
'ऐल्फा' को ऑनलाइन देखने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म यूजर्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 'ऐल्फा' कल यानि 28 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है. नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अनिल कपूर, आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और बॉबी देओल के एक्शन अवतार से सजा ऐल्फा का पोस्टर शेयर कर कैप्शन में लिखा है, 'नेटफ्लिक्स पर 28 अगस्त को ऐल्फा की गैंग से जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ'.
Get ready to join the Alpha gang ❤️🔥 pic.twitter.com/NSPLHTHDeI— Netflix India (@NetflixIndia) August 27, 2026
'ऐल्फा' के बारे में
ऐल्फा यशराज स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लेड स्पाई एक्शन फिल्म है, जिसे शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है. ऐल्फा बीती 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म की हल्की-फुल्की कहानी पर बात करें तो इसमें आलिया 'सीता' के किरदार में हैं, जो एक कुशल रॉ एजेंट हैं और जिन्हें 'ऐल्फा' सैनिक बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है. दूसरी तरफ शरवरी 'दुर्गा कौल' के रोल में हैं, जो रिश्ते में सीता की बहन हैं. अनिल कपूर और बॉबी देओल फिल्म में सेना के अधिकारी के किरदार में हैं. अनिल कपूर ने कर्नल विक्रांत कौल और बॉबी ने कर्नल फतेह सिंह लखावत का रोल प्ले किया है. बतौर फतेह सिंह बॉबी देओल फिल्म में सीता (आलिया भट्ट) को एक मिशन के लिए तैयार करते हैं.
'ऐल्फा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, 'ऐल्फा' का लाइफटाइम ग्लोबली बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन 70.1 करोड़ रुपये का है. फिल्म ने भारत में 57 से 60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. फिल्म ने पहले दिन 9.12 से 9.25 करोड़ रुपये और ओपनिंग वीकेंड पर 34 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 98.62 करोड़ रुपये था. ऐल्फा का अनुमानित मेकिंग बजट 100 से 130 करोड़ रुपये है. अब देखना होगा कि 'ऐल्फा' को ऑनलाइन दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.