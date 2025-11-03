'इक्कीस' और कार्तिक आर्यन की फिल्म से डरी 'अल्फा'?, आलिया भट्ट की स्पाई फिल्म की बदली रिलीज डेट, जानें नई तारीख

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद: आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' अब दिसंबर 2025 में रिलीज नहीं होगी. आज फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि 'अल्फा' की रिलीज आगे खिसक गई है और साथ ही इसकी वजह भी बताई है. 'अल्फा' का निर्देशन शिव रवैल कर रहे हैं और फिल्म पहले क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से फिल्म का रिलीज डेट को आगे खिसका दिया है.

अब कब रिलीज होगी अल्फा?

तरण आदर्श ने अपने पोस्ट में बताया है, यह आधिकारिक है, आलिया भट्ट, शरवारी वाघ और यशराज की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा अब अगले साल रिलीज होगी, यशराज यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड स्पाई फिल्म अल्फा अब 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी, पोस्ट प्रोडक्शन टीम को फिल्म के वीएफएक्स का काम निपटाने के लिए और समय चाहिए'.मेकर्स चाहते हैं कि अल्फा टाइगर फ्रेंचाइजी और पठान की तरह बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ें. मेकर्स अपना बयान जारी कर कहा है, अल्फा हमारे लिए एक खास फिल्म है और हम इस फिल्म से दर्शकों को एक खास सिनेमाई एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, हम फिल्म को अच्छा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.

दिसंबर में इन फिल्मों से था क्लैश ?

हाल ही में स्त्री 2 के मेकर्स मडोक फिल्म्स ने अगस्त्य नंदा स्टारर अपनी नई वॉर बेस्ड फिल्म इक्कीस की रिलीज डेट का एलान किया था और साथ ही फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था. इक्कीस आगामी 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर सीधा मुकाबला अल्फा से था और वहीं, एक हफ्ते बाद कार्तिक आर्यन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म तु मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी 31 दिसंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है. अब माना जा रहा है कि अल्फा के मेकर्स किसी बॉक्स ऑफिस क्लैश में ना पढ़कर फिल्म की सोलो रिलीज की फिराक में है.

