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'ऐल्फा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: धीमी शुरुआत के बाद आलिया-शरवरी की फिल्म ने लगाई छलांग, जानें शनिवार को कितनी हुई कमाई

'ऐल्फा' ने ओपनिंग डे पर धीमी शुरुआत की, लेकिन दूसरे दिन इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली. फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई की.

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'ऐल्फा' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 5, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: 'ऐल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में एक्ट्रेस हैं. यश राज फिल्म्स की इस फिल्म को रिलीज से पहले अच्छी चर्चा और एडवांस बुकिंग मिली थी, लेकिन ओपनिंग के दिन इसे धीमी शुरुआत मिली. हालांकि, पहले दिन साधारण शुरुआत के बाद, दूसरे दिन फिल्म ने बेहतर रफ्तार पकड़ी, जिससे बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड के दौरान इसके और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जगी है.

यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के साथ आमतौर पर जो उत्साह देखने को मिलता है, वैसा उत्साह एडवांस बुकिंग में नहीं दिखा, इसलिए फिल्म की टिकट खिड़की पर शुरुआत धीमी रही. हालांकि, दूसरे दिन की कमाई से पता चलता है कि रिलीज के बाद दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी.

आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म ने पहले दिन सिंगल डिजिट में कमाई की. मेकर्स के मुताबिक, 7,534 शो के लिए आलिया की एक्शन फिल्म ने 9.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. जबकि, इसने 11.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. ओवरसीज की बात करें तो फिल्म ने ओवरसीज से 6.22 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह ओपनिंग डे पर ऐल्फा 17.42 करोड़ रुपये का बिजनेस करने में कामयाब रही.

सैकनिल्क के अनुसार, 'ऐल्फा' ने भारत में दूसरे दिन 6,882 शो में 11.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसके साथ ही, फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई 20.50 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि भारत में इसकी ग्रॉस कमाई 24.60 करोड़ रुपये है.

फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया. दूसरे दिन इसने 7 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की, जिससे इसकी कुल ओवरसीज की कमाई 13 करोड़ रुपये ग्रॉस हो गई. कुल मिलाकर, 'ऐल्फा' ने रिलीज के दो दिनों के भीतर दुनिया भर में 37.60 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है.

हालांकि शनिवार को 'ऐल्फा' की कमाई में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह 'जिगरा' के दूसरे दिन के कलेक्शन से आगे नहीं निकल पाई है. सैकनिल्क के अनुसार, आलिया भट्ट और वेदांग रैना स्टारर इस फिल्म ने अपने पहले शनिवार को 6.55 करोड़ (नेट) की कमाई की थी.

इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या 'ऐल्फा' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू पाएगी. हालांकि, मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए उम्मीद है कि 'ऐल्फा' 50 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब तो पहुंच जाएगी, लेकिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इस मुकाम तक पहुंचने में उसे शायद एक और दिन लगेगा.

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