'ऐल्फा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: आलिया-शरवरी की फिल्म ने 'जिगरा' को दी मात, जानें कैसी रही शुरुआत
आलिया भट्ट-शरवरी की फिल्म 'ऐल्फा' रिलीज हो चुकी है. आइए जानें ओपनिंग डे पर 'ऐल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 7:54 PM IST
हैदराबाद: आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर 'ऐल्फा' आखिरकार बड़े पर्दे पर आ गई है. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है और पहले दिन की एडवांस बुकिंग भी औसत रही है. इसलिए, अब सबकी नजरें 'ऐल्फा' की ओपनिंग-डे कलेक्शन पर टिकी हैं.
यश राज फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस और शिव रवैल द्वारा डायरेक्ट की गई 'ऐल्फा' में अनिल कपूर, बॉबी देओल और शरवरी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. गौरतलब है कि 'ऐल्फा' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म है. जाहिर है, 'ऐल्फा' को लेकर काफी चर्चा हो रही है.
दिलचस्प बात यह है कि 'ऐल्फा' से आलिया दो साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं और यह फिल्म शरवरी, अनिल और बॉबी के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन भी है. इस फिल्म में बॉबी देओल मुख्य विलेन के रोल में हैं. यह एक्शन थ्रिलर फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसके बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करने को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं हालांकि, जबरदस्त चर्चा के बावजूद, 'ऐल्फा' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही.
'ऐल्फा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क के मुताबिक, आलिया भट्ट, शरवरी की एक्शन थ्रिलर फिल्म ऐल्फा ने 3 जुलाई शाम 7 बजे तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5,535 शो के लिए 4.48 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. जबकि, 5.29 करोड़ रुपये का इसने ग्रॉस कलेक्शन किया.
शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 'ऐल्फा' बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन लगभग 7-8 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है. अगर रात के शो में दर्शकों की संख्या अच्छी रही, तो कमाई इससे ज्यादा भी हो सकती है. लेकिन फिलहाल डबल-डिजिट में ओपनिंग मुश्किल लग रही है.
'ऐल्फा' ने 'जिगरा' को पछाड़ा
आलिया की नई फिल्म 'ऐल्फा' ने उनकी पिछली फिल्म 'जिगरा' को पीछे छोड़ने में कामयाब रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में रिलीज हुई जिगरा ने ओपनिंग डे पर 4.55 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. जबकि 'ऐल्फा' ने दिन खत्म होने से पहले ही 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.
'ऐल्फा' का बजट
मेकर्स ने अभी तक फिल्म के बजट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'ऐल्फा' 100-130 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. इसलिए, 7-8 करोड़ रुपये की ओपनिंग निश्चित रूप से उम्मीद के मुताबिक नहीं है. हालांकि, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर निश्चित रूप से बड़ी बढ़त दिखाने की जरूरत है. खैर, फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले हैं, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 'ऐल्फा' शनिवार और रविवार को बॉक्स ऑफिस पर उछाल दिखाती है या नहीं.