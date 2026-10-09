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संकल्प के पहले सीन में अ​भिनेत्री रूप दुर्गापाल हुई नर्वस, नाना पाटेकर ने कैमरे के सामने माहौल बनाया सहज

फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के साथ रूप दुर्गापाल (फाइल फोटो) ( Photo- Actress Roop Durgapal )

वर्तमान में मुंबई में शूटिंग कर रहीं रूप दुर्गापाल ने बताया कि नाना पाटेकर के साथ काम करना उनके जीवन के सबसे खूबसूरत, ऐतिहासिक और यादगार अनुभवों में से एक रहा. उन्होंने कहा कि सीरीज में माधुरी के किरदार के रूप में उनका पहला ही दृश्य नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकार के साथ था. शुरुआत में वह काफी नर्वस थीं, लेकिन नाना साहब के सहज व्यवहार ने कैमरे के सामने माहौल को इतना सहज बना दिया कि उनकी घबराहट दूर हो गई. रूप ने बताया कि नाना पाटेकर से उन्हें केवल अभिनय की बारीकियां ही नहीं सीखने को मिलीं, बल्कि सादगी के साथ जमीन से जुड़े रहकर जीवन जीने की प्रेरणा भी मिली.