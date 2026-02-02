ETV Bharat / entertainment

अल्लू सिरीश-नयनिका का प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन: दुबई में छोटे भाई के फंक्शन में पत्नी संग एन्जॉय करते दिखे अल्लू अर्जुन

सिरीश पीले रंग के सूट में नजर आए, जबकि नयनिका ने हरे रंग की ड्रेस पहनी थी. दोनों अपने प्रियजनों के साथ जश्न मनाते हुए बेहद खुश दिख रहे थे. आसपास मौजूद मेहमान अपने फोन में इस पल को रिकॉर्ड करते नजर आए.

इस जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. पार्टी का सबसे चर्चित पल दुबई में आयोजित एक यॉट पार्टी का है. ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में, सिरीश और नयनिका को शैम्पेन की बोतल खोलते हुए देखा जा सकता है, जिससे शाम का माहौल खुशनुमा हो गया.

हैदराबाद: अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरीश जल्द ही शादी करने वाले हैं और इसका जश्न शुरू हो चुका है मार्च में नयनिका रेड्डी से शादी से पहले, अभिनेता ने दुबई में परिवार और करीबी दोस्तों के साथ एक छोटी सी प्री-वेडिंग पार्टी का आयोजन किया.



अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी भी जश्न में शामिल हुए. पार्टी की तस्वीरों में यह जोड़ा कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है. अल्लू अर्जुन ने काले और सुनहरे रंग की सिल्क की शर्ट पहनी थी, जबकि स्नेहा ने गुलाबी रंग की पोशाक चुनी थी. दुबई से आए एक अन्य वीडियो में स्नेहा अर्जुन का हाथ पकड़े हुए साथ चलती नजर आ रही हैं, जिससे आसपास मौजूद प्रशंसकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो रहा है.



अल्लू सिरीश ने पिछले साल अपने दादा अल्लू रामलिंगैया की जयंती पर नयनिका से सगाई की घोषणा की थी. बाद में उन्होंने 31 अक्टूबर को हैदराबाद में आयोजित सगाई समारोह की तस्वीरें साझा कीं, जहां परिवार और करीबी दोस्तों की उपस्थिति में इस जोड़े ने अंगूठियां बदलीं.

सिरिश ने पहले खुलासा किया था कि उनकी मुलाकात नयनिका से अभिनेता नितिन और उनकी पत्नी शालिनी कंडुकुरी द्वारा आयोजित एक शादी की पार्टी में हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि नयनिका, शालिनी की करीबी दोस्त हैं.

अल्लू सिरीश और नयनिका की शादी 6 मार्च, 2026 को होगी. यह तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी की शादी की सालगिरह भी है. काम की बात करें तो, सिरिश आखिरी बार 2024 में आई फिल्म 'बडी' में नजर आए थे.