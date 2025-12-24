अल्लू अर्जुन-त्रिविक्रम की ग्रैंड वापसी, 1000 करोड़ी बजट माइथोलॉजिकल एपिक से धमाका करने को तैयार?
यह महत्वाकांक्षी फिल्म अल्लू अर्जुन के लिए खास तौर पर लिखी गई एक दमदार स्क्रिप्ट पर आधारित है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 24, 2025 at 4:49 PM IST
हैदराबाद: हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर की, जिसने इंडस्ट्री में जबरदस्त हलचल मचा दी है. मजबूत इंडस्ट्री बज के मुताबिक आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन और मशहूर फिल्ममेकर त्रिविक्रम श्रीनिवास एक बार फिर साथ आने वाले हैं. यह दोनों की चौथी फिल्म होगी और खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट एक भव्य माइथोलॉजिकल एपिक होने जा रहा है.
बताया जा रहा है कि यह महत्वाकांक्षी फिल्म अल्लू अर्जुन के लिए खास तौर पर लिखी गई एक दमदार स्क्रिप्ट पर आधारित है. जैसे ही इस प्रोजेक्ट की चर्चा सामने आई है, फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सभी इस जोड़ी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम की जोड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है. दोनों ने साथ मिलकर कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. उनकी पिछली फिल्म आला बैकुंठपुर्रमूलू ने साउथ इंडिया में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अपने समय की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हुई थी.
इंडस्ट्री सूत्रों की मानें तो आने वाली यह फिल्म अब तक के सबसे बड़े स्तर पर बनाई जाएगी. इसका बजट 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और महत्वाकांक्षी माइथोलॉजिकल फिल्मों में से एक बना देगा. कहा जा रहा है कि यह फिल्म दमदार कहानी, भव्य विज़ुअल्स और अत्याधुनिक तकनीक के साथ माइथोलॉजी जॉनर को नए स्तर पर ले जाएगी, वो भी पैन-इंडिया और ग्लोबल दर्शकों के लिए.
इस मेगा प्रोजेक्ट का आधिकारिक ऐलान आने वाले हफ्तों में होने की उम्मीद है, जबकि फिल्म की शूटिंग फरवरी 2027 से शुरू होने वाली है. फिलहाल इस ऐतिहासिक कोलैबोरेशन को लेकर एक्साइटमेंट अपने चरम पर है और माना जा रहा है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा में नए बेंचमार्क सेट कर सकती है.
बता दें, मौजुदा साल मे अल्लू अर्जुन की एक भी फिल्म रिलीज हुई है. बीते साल अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा 2 में नजर आए थे, जो भारत में सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1800 करोड़ रुपये के करीब और भारत मे 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था.