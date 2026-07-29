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अल्लू अर्जुन ने फैंस और हेटर्स को दी खास सीख, बोले- नफरत छोड़ो, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो

हैदराबाद: जब सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग की बात होती है, तो अल्लू अर्जुन का नाम सबसे पहले लिया जाता है. भारत के सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार माने जाने वाले अल्लू अर्जुन ने अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार अंदाज से करोड़ों लोगों का दिल जीता है. वह हमेशा अपने फैंस के लिए समय निकालते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर उनसे आमने-सामने मिलना। यही वजह है कि वह अपने फैंस के लिए हर बार कुछ खास करते नजर आते हैं.

हाल ही में हैदराबाद में हुए ऑल इंडिया अल्लू अर्जुन फैन एसोसिएशन (AAFA) के सालाना कार्यक्रम में अल्लू अर्जुन ने हजारों फैंस से मुलाकात की. अपने सिग्नेचर ब्लैक आउटफिट में पहुंचे अल्लू ने फैंस से दिल खोलकर बात की, सभी से हर साल कम से कम एक अच्छा काम करने की अपील की और अपने फैंस, एंटी-फैंस और हेटर्स के लिए भी एक खास संदेश दिया.

अल्लू अर्जुन ने कहा, 'मैं काफी समय से अपने फैंस, एंटी-फैंस और हेटर्स से एक बात कहना चाहता था. मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं लंबे समय से ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था. अगर आपको कोई पसंद नहीं है, तो उससे नफरत करने और उसे ट्रोल करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए.

उन्होंने आगे कहा, 'अगर कोई पसंद नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए. अपने समय का 1% भी उस पर बर्बाद मत कीजिए. अगर आपके पास 100 रुपये हों, तो क्या आप उन्हें ऐसी चीज पर खर्च करेंगे जो आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं. इसलिए अपना समय उन चीजों पर लगाइए जो आपको पसंद हैं, जिस लड़की को आप पसंद करते हैं, उसके घर के बाहर जाकर इंतजार करिए.