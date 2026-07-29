ETV Bharat / entertainment

अल्लू अर्जुन ने फैंस और हेटर्स को दी खास सीख, बोले- नफरत छोड़ो, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो

हैदराबाद में हुए ऑल इंडिया अल्लू अर्जुन फैन एसोसिएशन (AAFA) के सालाना कार्यक्रम में अल्लू अर्जुन ने हजारों फैंस से मुलाकात की.

Allu Arjun
अल्लू अर्जुन (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: जब सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग की बात होती है, तो अल्लू अर्जुन का नाम सबसे पहले लिया जाता है. भारत के सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार माने जाने वाले अल्लू अर्जुन ने अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार अंदाज से करोड़ों लोगों का दिल जीता है. वह हमेशा अपने फैंस के लिए समय निकालते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर उनसे आमने-सामने मिलना। यही वजह है कि वह अपने फैंस के लिए हर बार कुछ खास करते नजर आते हैं.

हाल ही में हैदराबाद में हुए ऑल इंडिया अल्लू अर्जुन फैन एसोसिएशन (AAFA) के सालाना कार्यक्रम में अल्लू अर्जुन ने हजारों फैंस से मुलाकात की. अपने सिग्नेचर ब्लैक आउटफिट में पहुंचे अल्लू ने फैंस से दिल खोलकर बात की, सभी से हर साल कम से कम एक अच्छा काम करने की अपील की और अपने फैंस, एंटी-फैंस और हेटर्स के लिए भी एक खास संदेश दिया.

अल्लू अर्जुन ने कहा, 'मैं काफी समय से अपने फैंस, एंटी-फैंस और हेटर्स से एक बात कहना चाहता था. मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं लंबे समय से ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था. अगर आपको कोई पसंद नहीं है, तो उससे नफरत करने और उसे ट्रोल करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए.

उन्होंने आगे कहा, 'अगर कोई पसंद नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए. अपने समय का 1% भी उस पर बर्बाद मत कीजिए. अगर आपके पास 100 रुपये हों, तो क्या आप उन्हें ऐसी चीज पर खर्च करेंगे जो आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं. इसलिए अपना समय उन चीजों पर लगाइए जो आपको पसंद हैं, जिस लड़की को आप पसंद करते हैं, उसके घर के बाहर जाकर इंतजार करिए.

AAFA एनुअल समिट 2026 में अल्लू अर्जुन ने अपने फैन कम्युनिटी के हर सदस्य के लिए एक खास इंश्योरेंस प्रोग्राम की भी शुरुआत की. इस बड़े कार्यक्रम में करीब 1,000 फैंस शामिल हुए, जिससे यह साल के सबसे बड़े फैन इवेंट्स में से एक बन गया. अल्लू अर्जुन ने खुद सभी का स्वागत किया, फैंस के साथ पर्सनल तस्वीरें खिंचवाईं और उनके साथ मिलकर लंच भी परोसा. इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा से फैंस और फैन एसोसिएशन के सदस्य पहुंचे थे.

वहीं, लगातार कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले अल्लू अर्जुन ने अपनी आने वाली फिल्म राका के ऐलान से एक बार फिर जबरदस्त हलचल मचा दी है. एटली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उनका नया लुक सिर्फ पोस्टर के जरिए सामने आया, लेकिन उसने पूरे देश में जबरदस्त चर्चा बटोर ली और यह अब तक के सबसे बड़े कैरेक्टर रिवील्स में से एक बन गया.

अब पूरे देश के दर्शक उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके पास लोकेश कनगराज के साथ AA23, पुष्पा 3: द रैम्पेज और कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप में हैं.

ये भी पढ़ें:

बेसिल जोसेफ ने की अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म की पुष्टि? फिल्ममेकर की क्रिप्टिक पोस्ट ने फैंस के बीच मचाई हलचल

TAGGED:

ALLU ARJUN HATERS
ALLU ARJUN SPECIAL MESSAGE
ALLU ARJUN FILMS
अल्लू अर्जुन
ALLU ARJUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.