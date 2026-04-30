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अल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए मिल रही मोटी रकम

रिपोर्ट्स की मानें तो, 'बिहार के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 'राका' के मेकर्स से संपर्क किया है ताकि वे राज्य के एक्सक्लूसिव राइट्स रिकॉर्ड कीमत पर खरीद सकें. 'राका' में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी. एटली की इस फिल्म को शुरुआत में AA22 X A6 कहा जा रहा था (क्योंकि यह अर्जुन की 22वीं और एटली की छठी फिल्म है). इस महीने की शुरुआत में फिल्म का टाइटल और लीड स्टार का फर्स्ट लुक सामने आया था.

हैदराबाद: अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' रिलीज होने से कई महीने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रही है. यह पैन-इंडिया फिल्म तेलुगु सुपरस्टार और तमिल हिटमेकर एटली का पहला कोलैबोरेशन है. अब बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अर्जुन की वहां बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग बन गई है.

हालांकि 'राका' तेलुगु में बनाई जा रही है, लेकिन यह हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी. बिहार और हिंदी बेल्ट के अन्य क्षेत्रों में इस फिल्म को लेकर जो दिलचस्पी है, वह समझ में आती है, क्योंकि वहां अर्जुन की बहुत ज्यादा लोकप्रियता है. अल्लू अर्जुन के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सबसे वफादार फैन बेस में से एक हैं. उनकी पिछली फिल्म, 'पुष्पा 2: द रूल', ने इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और जबरदस्त डिमांड के कारण कई सिनेमाघर फिर से खुलने पड़े थे.

​'पुष्पा: द राइज' मूल रूप से केवल तेलुगु में रिलीज हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में इसके क्रेज को देखते हुए मेकर्स को इसे हिंदी में डब करके रिलीज करना पड़ा. इसने अकेले हिंदी में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जिसका बड़ा श्रेय बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी शानदार सफलता को जाता है. इसी वजह से अर्जुन ने 'पुष्पा 2' का ट्रेलर पटना में लॉन्च किया था. यह फिल्म उत्तर में और भी बड़ी सफल रही, जिसने अकेले हिंदी में 812 करोड़ रुपये कमाए. सूत्र का कहना है, "डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल को उम्मीद है कि 'राका' के साथ अल्लू अर्जुन को वैसी ही सफलता मिलेगी. एटली द्वारा निर्देशित, 'राका' को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है। यह फिल्म 2027 में बड़े पर्दे पर आने की उम्मीद है.