इंटरनेशनल विमेंस डे पर अल्लू अर्जुन ने मां को गिफ्ट की न्यू ब्रांड कार, कीमत जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

सोमवार, 9 मार्च को इंस्टाग्राम पर इस पल को शेयर करते हुए, पुष्पा स्टार की टीम ने लिखा, 'इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी मां अल्लू निर्मला को एक नई कार गिफ्ट की. मदरहुड और आभार को सेलिब्रेट करने का एक दिल से किया गया तरीका.'

इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर, आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी मां अल्लू निर्मला को एक नई लेक्सस NX गिफ्ट करके इस सेलिब्रेशन को और भी खास बना दिया.

हैदराबाद: एक्टर अल्लू अर्जुन ने इंटरनेशनल विमेंस डे पर अपनी मां अल्लू निर्मला को स्पेशलल फील कराया है. पुष्पा स्टार ने उन्हें एक न्यू ब्रांड कार गिफ्ट किया है. इस पल की एक फोटो एक्टर की टीम ने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें निर्मला को लग्जरी कार लेते हुए दिखाया गया.

अपनी शादी की 15वीं सालगिरह (6 मार्च) के मौके पर, एक्टर ने अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी को एक शानदार नई कार गिफ्ट की. इस खास पल को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसे एक्टर के फैन पेज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. क्लिप में कपल के घर के गैरेज के अंदर एक शानदार ब्लैक लग्जरी कार खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसे इस मौके को यादगार बनाने के लिए फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्नेहा को गिफ्ट में मिली लग्जरी गाड़ी मर्सिडीज-AMG CLE 53 है, जो एक हाई-परफॉर्मेंस कूपे है और इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये से 1.6 करोड़ रुपये के बीच है. वहीं, अल्लू अर्जुन की मां को गिफ्ट में मिली कार लेक्सस NX की कीमत करीब 70 लाख है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो पुष्पा एक्टर के पास पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट्स हैं. वह फिल्ममेकर एटली के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका टाइटल AA22xA6 है. यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है. इसके अलावा, अल्लू अर्जुन डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ एक और फिल्म के लिए भी टीम बनाने वाले हैं, जिसे अभी AA23 के नाम से जाना जाता है.