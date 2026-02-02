ETV Bharat / entertainment

राम चरण और उपासना के जुड़वा बच्चे होने पर अल्लू अर्जुन ने दिल से दी बधाई, बोले- चिरंजीवी और चिट्टिका...

अल्लू अर्जुन ने राम चरण-उपासना को जुड़वा बच्चे होने पर बधाई दी है. राम चरण को 31 जनवरी को जुड़वा बच्चों का स्वागत किया था.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 4:18 PM IST

हैदराबाद: तेलुगु सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने शनिवार, 31 जनवरी को को जुड़वां बच्चों - एक लड़का और एक लड़की - का स्वागत किया. मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट के ज़रिए बच्चों के आने का एलान किया था. इस मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं. वहीं, अब राम चरण के कजिन और सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने उन्हें और उपासना को बच्चों के आने पर बधाई देते हुए एक प्यारा सा नोट लिखा है.

सोमवार, 2 फरवरी को पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन ने अपने एक्स हैंडल के जरिए राम चरण और उपासना को बधाई दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, राम चरण और उपासना कोनिडेला को एक बार फिर माता-पिता बनने पर बहुत-बहुत बधाई. चारों तरफ बहुत खुशी और जश्न का माहौल है.'

अल्लू अर्जुन ने अपने नोट में अपने स्टार फूफा चिरंजीवी और बुआ सुरेखा की खुशी के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है, 'चिरंजीवी गारू और चिट्टिका (बुआ) के चेहरे पर भी गर्व और खुशी साफ झलक रही है. उन्हें और पूरे परिवार के मुस्कुराते चेहरों को देखकर बहुत खुशी हुई. इन छोटे बच्चों ने दुनिया में आकर बहुत सारी खुशियां दे दी हैं. एक खूबसूरत नई शुरुआत के लिए दोगुना प्यार, दोगुनी खुशी.'

इससे पहले राम चरण के आरआरआर को-स्टार जूनियर एनटीआर ने उन्हें और उपासना को बधाई दी. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा, राम चरण और उपासना को उनके जुड़वां बच्चों के लिए बधाई. परिवार को प्यार, सेहत और खुशियों की शुभकामनाएं.' इनके अलावा, वरुण तेज, लावण्या, साईं धरम तेज समेत अन्य लोगों ने इस जोड़ी को बधाइयां दी हैं.

1 फरवरी को, राम चरण और उपासना ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने जुड़वां बच्चों के आने की खुशखबरी दी. अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए कपल ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें एक बेटा और एक बेटी हुई है. दो बेटियों और एक बेटे का होना हमें बहुत ज्यादा खुशी देता है. हमारी जिंदगी की महिलाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत रही हैं. मैं अपने सभी फैंस, परिवार और शुभचिंतकों का बहुत आभारी हूं जो हर पल हमारे साथ खड़े रहे और हमारा साथ दिया.'

तस्वीर में राम चरण उपासना के बगल में खड़े होकर खुशी-खुशी पोज देते दिख रहे. तस्वीर में उपासना अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. इस कपल के साथ उनके पालतू कुत्ते भी हैं, जिससे यह पल और भी खास हो गया है.

