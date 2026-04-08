ETV Bharat / entertainment

अल्लू अर्जुन बर्थडे: 'पुष्पा' से कम फायर नहीं स्टाइलिश स्टार की ये 5 फिल्में, ये वाली दोबारा हो रही रिलीज

ये फिल्में साबित करती हैं कि टॉलीवुड के स्टाइलिश स्टार को बार-बार देखने की चाहत 'पुष्पा' की तरह ही बेजोड़ क्यों है.

Allu Arjun birthday special
अल्लू अर्जुन बर्थडे (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 8, 2026 at 10:36 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज 8 अप्रैल को 44 साल के हो गये हैं. इस मौके पर उनके फैंस उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं. अल्लू आज अपने फैंस को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म AA22XA6 से बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. इससे पहले हम बात करेंगे आइकन स्टार की उन 5 फिल्मों की जो पुष्पा फ्रेंचाइजी से कम ब्लॉकबस्टर नहीं हैं.

पुष्पा सीरीज की अपार सफलता से बहुत पहले से ही अल्लू अर्जुन ऑल इंडिया स्टार हैं. कई भाषाओं में डब की गई और टीवी पर आई उनकी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने जो पॉपुलैरिटी हासिल की, उसका सही फल पुष्पा सीरीज, विशेष रूप से इसके सीक्वल की थिएटर रिलीज के साथ मिला. हालांकि, अल्लू अर्जुन की फिल्मों की सबसे खास बातों में से एक है उनकी फिल्मों का बार-बार देखने का आकर्षण. आप उन्हें कितनी भी बार देखें, वे मनोरंजन करती रहेंगी.

अला वैकुंठपुरमुलु

12 जनवरी 2020 को रिलीज हुई 'अला वैकुंठपुरमुलु' त्रिविक्रम श्रीनिवास ने डायरेक्ट की और अल्लू अर्जुन स्टारर एक तेलुगु फैमिली ड्रामा फिल्म है. फिल्म में पूजा हेगड़े बतौर लीड एक्ट्रेस हैं. साथ ही तब्बू, जयराम, सुशांत, निवेथा पेथुराज, मुरली शर्मा और समुथिरकानी जैसे दमदार को-स्टार भी हैं. थमन एस के संगीत से सजी इस फिल्म ने पारिवारिक ड्रामा, हास्य और स्टाइलिश पेशकश ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

अला वैकुंठपुरमुलु 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनकर उभरी और उन शीर्ष तेलुगु फिल्मों में से एक है जिन्होंने ऑल इंडिया रिलीज का विकल्प नहीं चुना. यह वास्तव में एक रीजनल ब्लॉकबस्टर है. अल्लू अर्जुन स्टारर स्टाइलिश पेशकश, सहज कहानी, आकर्षक पारिवारिक ड्रामा और भव्यता ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इसके अलावा , बुट्टाबोम्मा गाना, जो देशभर में ट्रेंडिंग रहा, ने मिलकर इसे एक ऐसी फिल्म बना दिया जो भरपूर मनोरंजन प्रदान करती है.

रेस गुर्रम

11 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई 'रेस गुर्रम' सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और अल्लू अर्जुन अभिनीत एक जबरदस्त व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है. फिल्म में श्रुति हासन मुख्य अभिनेत्री के रूप में हैं, साथ ही शाम, रवि किशन, प्रकाश राज और ब्रह्मानंदम जैसे दमदार सहायक कलाकार भी हैं, जिनका कॉमेडी ट्रैक फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बन गया. रिलीज होने पर, 'रेस गुर्रम' 2014 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई, जिसने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की और अल्लू अर्जुन को एक भरोसेमंद स्टार के रूप में खड़ा किया.

सिनेमाघरों में मिली सफलता के अलावा, इस फिल्म ने अपने हिंदी डब वर्जन, 'मैं हूं लकी: द रेसर' के नाम से उत्तर भारत में जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की. ​​यह फिल्म टेलीविजन और यूट्यूब पर खूब लोकप्रिय हुई, लाखों व्यूज बटोरने में कामयाब रही और तेलुगु भाषी दर्शकों के अलावा अल्लू अर्जुन के प्रशंसकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई. पुष्पा स्टार के जन्मदिन के मौके पर फिल्म को दोबारा रिलीज किया जा रहा है, जो सिनेमाघरों में फिल्म देखने के अनुभव को फिर से जीने का एक शानदार मौका है.

इद्दराममयिलाथो

31 मई 2013 को रिलीज हुई, इद्दराममयिलाथो एक स्टाइलिश एक्शन-रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया है और इसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में अमला पॉल और कैथरीन ट्रेसा मुख्य महिला कलाकार हैं, जबकि सहायक कलाकारों में ब्रह्मानंदम, नासर, तनिकेला भरानी और शावर अली शामिल हैं. अपने शानदार सीन, विदेशी लोकेशनों और रोमांचक कहानी के लिए जानी जाने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज प्रदर्शन किया, लेकिन इसके संगीत और अल्लू अर्जुन की स्टाइलिश अपीरियंस की सराहना की गई.

समय के साथ, इद्दराममयिलाथो ने अपने हिंदी डब वर्जन, डेंजरस खिलाड़ी 2 के जरिए एक मजबूत फैन फॉलोइंग हासिल की, जो टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय हुआ और गैर-तेलुगु दर्शकों के बीच अल्लू अर्जुन की बढ़ती पहुंच में और योगदान दिया. टॉप लेसी पोड्डी गाना अल्लू अर्जुन के अब तक के बेस्ट डांस परफॉर्मेंस में से एक है.

सन ऑफ सत्यमूर्ति

9 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई सन ऑफ सत्यमूर्ति त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और अल्लू अर्जुन अभिनीत एक फैमिली ड्रामा फिल्म है. फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु मुख्य अभिनेत्री के रूप में हैं, साथ ही उपेंद्र, राजेंद्र प्रसाद, स्नेहा, नित्या मेनन, अदा शर्मा और प्रकाश राज सहित कई दमदार कलाकार भी हैं. मार्मिक कहानी और कर्मशियल समाज के मिश्रण से बनी इस फिल्म ने रिलीज होते ही पारिवारिक दर्शकों का दिल जीत लिया.

बॉक्स ऑफिस पर इसने शानदार प्रदर्शन किया और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिससे अल्लू अर्जुन की बहुमुखी प्रतिभा और भी निखर गई. सालों, सन ऑफ सत्यमूर्ति को बार-बार देखने का मन करता रहा है, और इसका हिंदी डब वर्जन भी टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी लोकप्रिय हो रहा है. अगर आप तर्क की तलाश में हैं, तो यह फिल्म शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको अतार्किक, भावनात्मक मनोरंजन पसंद है, तो आपके लिए सभी दरवाजे खुले रखते हैं.

आर्या 2

27 नवंबर 2009 को रिलीज हुई 'आर्या 2' सुकुमार द्वारा निर्देशित और अल्लू अर्जुन अभिनीत एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है. फिल्म में काजल अग्रवाल और नवदीप भी अहम भूमिकाओं में हैं. साथ ही श्रद्धा दास, मुकेश ऋषि और अजय जैसे सहायक कलाकार भी हैं. प्रेम और मित्रता पर अपने अपरंपरागत दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली इस फिल्म को रिलीज के समय मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अल्लू अर्जुन के दमदार अभिनय और सुकुमार की अनूठी कहानी कहने की शैली की सराहना हुई.

बॉक्स ऑफिस पर आर्या 2 का प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन समय के साथ-साथ यह फिल्म प्रशंसकों के बीच एक कल्ट फिल्म बन गई है. यह कहा जा सकता है कि इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन ने अपने लिए एक कट्टर प्रशंसक वर्ग बना लिया, और दर्शक आर्या के बेमिसाल पागलपन के दीवाने हो गए, जिससे वह एक उभरते हुए सितारे के रूप में उभरे.

ये भी पढ़ें:

अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर धमाके की तैयारी, AA22XA6 का कल रिवील होगा टाइटल, नए पोस्टर ने उड़ाए होश

TAGGED:

ALLU ARJUN BIRTHDAY
ALLU ARJUN
ALLU ARJUN FILMS
अल्लू अर्जुन
ALLU ARJUN44TH BIRTHDAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.