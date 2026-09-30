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'अलायंस' सीजन 2 का एलान, जानें कब और कहां होगा स्ट्रीम

'अलायंस' के मेकर्स ने दूसरे सीजन का एलान किया है. आइए जानते हैं कि यह रियलिटी शो कब और कहां स्ट्रीम होगा.

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'अलायंस' सीजन 2 (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 5:53 PM IST

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हैदराबाद: 'अलायंस' का पहला सीजन काफी शानदार रहा. इसे दर्शकों से काफी प्यार मिला. शो की सफलता के बाद मेकर्स ने दूसरे सीजन का एलान किया है. मेकर्स ने एलान किया है कि यह कॉम्पिटिटिव रियलिटी शो अपने नए सीजन के साथ वापस लौट रहा है. नए सीजन में ज्यादा बड़े दांव, बेहतर गेमप्ले और एक बेहतर 'सिस्टम' देखने को मिलेगा.

बुधवार, 30 सितंबर को प्राइम वीडियो ने इंस्टाग्राम पर 'अलायंस' का नया पोस्टर साझा करते हुए दूसरे सीजन का अनाउंसमेंट किया और कैप्शन में लिखा, 'सिस्टम अलर्ट: नए गठबंधन बन रहे हैं. अभी और ड्रामा होना बाकी है, और भी गठबंधन टूटेंगे. अलायंस का नया सीजन, 14 जनवरी.' मेकर्स के मुताबिक, अलायंस का दूसरा 14 जनवरी 2027 को प्राइम वीडियो पर आएगा.

रियलिटी शो अलायंस जॉन डी मोल के बनाए और बनिजे एशिया के प्रोड्यूस किए गए दुनिया भर में मशहूर डच फॉर्मेट का भारतीय वर्जन है. इसके पहले सीजन को कुणाल खेमू ने होस्ट किया था. इसमें 16 सेलिब्रिटी अलाइज 'द सिस्टम' द्वारा चलाए जा रहे एक रहस्यमयी हेडक्वार्टर में शामिल हुए थे. वहां उन्होंने शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना किया, गठबंधन बनाए और साबित किया कि इस गेम में सबसे तेज दिमाग वाला ही जीतता है. पहला सीज़न मिनी माथुर ने जीता था.

पिछले सीजन में मिनी माथुर के अलावा कुशल टंडन, रवि किशन, रिव्वा किशन, एली गोनी, निखिल चिनप्पा, डेज़ी शाह और अन्य जैसे सेलेब्स शामिल थे. इनमें से कई लोगों ने अलायंस के साथ ही रियलिटी शो में अपना डेब्यू किया था.

सीजन 2, सीजन 1 से भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है. इसमें आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ट्विस्ट होंगे. कुछ ऐसा होने की उम्मीद करें जिसकी आपने कल्पना भी न की हो और फिर, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज की उम्मीद करें.

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