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CANNES 2026: आलिया भट्ट का न्यू लुक, ऑफ-शोल्डर गाउन में विक्टोरियन राजसी अंदाज में दिखीं राहा की मम्मी

79वें कान्स में आलिया भट्ट ने अपना नया लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है. ऑफ-शोल्डर कस्टम गाउन में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

Alia Bhatt
आलिया भट्ट का कान्स लुक (Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 14, 2026 at 2:45 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 3:04 PM IST

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हैदराबाद: आलिया भट्ट 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने शानदार लुक्स से इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं. अपने पांच शानदार लुक्स से फैंस का दिल जीतने के बाद एक्ट्रेस ने अब अपना पांचवां लुक पेश किया है. तरुण तहिलियानी का डिजाइन किया हुआ, ब्रोकेड की कारीगरी वाला एक तराशा हुआ ऑफ-शोल्डर कस्टम गाउन. इस गाउन के डिजाइन में विक्टोरियन कॉरसेट स्टाइल और भारतीय ड्रेपिंग जोड़ी गई है.

14 मई को आलिया भट्ट ने अपने 5वां लुक इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है, जिसमें तस्वीरों की सीरीज के साथ एक वीडियो भी है. इस वीडियो में फोटोशूट का बिहाइंड द सीन दिखाया गया है. इसे शेयर करते हुए राजी एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, 'डियरेस्ट जेंटल रिडर, अब विदा कहने का समय आ गया है.'

कान्स में डिनर पार्टी के लिए आलिया भट्ट ने एक बार फिर तरुण की डिजाइनर आउटफिट को चुना. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक ड्रेस चुना गया था, जिसमें चिंट्ज़ से प्रेरित फूलों के डिजाइन थे.

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आलिया भट्ट का 5वां कान्स लुक (Getty)

इस गाउन में गहरा लाल और हल्का आइवरी रंग था, जिसमें कंधे से नीचे की ओर कोर्सेट वाली बॉडी, घुमावदार स्लीव्स और एक लंबी, सीधी स्कर्ट थी जिस पर पेड़-पौधों के डिजाइन बने थे. इसका प्रिंट पुराने जमाने के चिंट्ज़ कपड़ों से लिया गया था, जबकि इसकी बनावट में विक्टोरियन कोर्सेट और कमर के पास साड़ी जैसा डिजाइन किया गया था.

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आलिया भट्ट का 5वां कान्स लुक (Getty)

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनीता शेखावत के कलेक्शन से लिया गया एक शानदार बो नेकलेस सेट, जिसमें 26.43 कैरेट के हीरे और रोज-कट हीरे जड़े थे. अपने स्टाइल को निखरा हुआ रखते हुए, उन्होंने एक स्लीक और पीछे की ओर बंधा हुआ बन चुना. उन्होंने अपना मेकअप मिनिमल और ग्लो रखा, जो उनके आउटफिट के शाही अंदाज को और भी उभार रहा था.

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आलिया भट्ट का 5वां कान्स लुक (Getty)

इससे पहले आलिया भट्ट ने डेनियल फ्रैंकल का डिजाइन किया गया स्टील-ब्लू रंग का गाउन पहना. रिया कपूर और आलिया ने इस खूबसूरत ड्रेस में फोटोशूट की गई तस्वीरों की सीरीज शेयर की है. इस गाउन में वह किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी.

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आलिया भट्ट का चौथा कान्स लुक (Getty)
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आलिया भट्ट का चौथा कान्स लुक (Getty)
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आलिया भट्ट का चौथा कान्स लुक (Getty)
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आलिया भट्ट का चौथा कान्स लुक (Getty)

इस गाउन में स्लिम स्पैगेटी स्ट्रैप वाली ब्लाज के साथ सिल्क सैटिन, हनीकॉम्ब लेस और शैंटिली लेस की परतों से बना एक बड़ा घेरे वाला स्कर्ट था. गले पर लगी लेस कॉलर गाउन थी, जो नेकपीस का काम कर रही थी. र्षण दे रहा था, जो इसे विक्टोरियन-रोमांटिक लुक दे रहा था. साथ ही मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के कस्टम डिजाइन किए गए हाई ज्वेलरी और ड्रॉप इयररिंग्स भी शामिल थे.

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Last Updated : May 14, 2026 at 3:04 PM IST

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