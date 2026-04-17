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आलिया भट्ट की बहन ने की सगाई, इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट कर मंगेतर संग शाहीन ने शेयर की तस्वीरें, मिल रही बधाईयां

आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने सगाई कर ली है. शाहीन ने मंगेतर के साथ सगाई की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है.

Shaheen Bhatt Ishaan Mehra
ईशान मेहरा संग शाहीन भट्ट (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 17, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बहन, शाहीन भट्ट ने सगाई कर ली है. 2025 में, उन्होंने फिटनेस कोच ईशान मेहरा के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. ईशान एक एक्स इंटरनेशनल स्विमर हैं, जिन्होंने यूथ एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. अपने रिश्ते को पब्लिक करने के एक साल बाद 17 अप्रैल को, शाहीन ने सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर के साथ कई तस्वीरें शेयर करके अपनी सगाई का एलान किया है.

शुक्रवार को शाहीन भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने लाइफ पार्टनर ईशान मेहरा के साथ खूबसूरत तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है. ये तस्वीरें तब की हैं जब उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें प्रपोज किया था. तस्वीरों के साथ, शाहीन ने एक प्यारा सा नोट जोड़ा है, जिसमें लिखा है, 'हो सकता है कि हम एक-दूसरे को पसंद करने के मामले में कुछ ज्यादा ही कर बैठे हों.'

पहली तस्वीर में ईशान को शाहीन के साथ सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है. शाहीन अपने बॉयफ़्रेंड की दी हुई बड़ी सी हीरे की अंगूठी दिखाती नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीरें बेहद प्यारी थीं, जिनमें यह जोड़ा अपने रोमांटिक प्रपोजल के बाद एक-दूसरे का हाथ थामे वॉक करते हुए अपने प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहा है.

अगले स्लाइड में पार्क का खूबसूरत नजारा दिखाया गया है. वहीं चौथी तस्वीर में शाहीन के साथ हंसते हुए सेल्फी क्लिक करती दिख रही हैं. आखिरी स्लाइट में शाहीन अपने पार्टनर के कंधे पर सिर रखे हुए क्वालिटी टाइम बिताती दिख रही हैं. तस्वीरों से पता चलता है कि ईशान ने अपनी ड्रीम गर्ल को शादी का प्रपोजल देने के लिए एक शांत और खूबसूरत जगह चुनी थी.

पोस्ट पर शाहीन के एक्स-बॉयफ्रेंड ने किया रिएक्ट
जैसे ही शाहीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर कीं, इंडस्ट्री के कई दोस्तों ने कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दी. उनके एक्स-बॉयफ्रेंड, कॉमेडियन रोहन जोशी ने इस कपल को बधाई देते हुए लिखा, ' ओएमजी ओएमजी बधाई हो.'

आलिया ने बहन और जीजू पर बरसाया प्यार
आलिया ने कपल पर प्यार बरसाते हुए लिखा है, 'अपने प्यार से तुम्हें स्पैम कर रही हूं.' अनन्या पांडे ने कमेंट किया, 'शाहीन, आपके लिए बहुत-बहुत खुश हूं. तुम्हें दुनिया भर का प्यार और खुशियां मिलें. नव्या नवेली नंदा ने लिखा, 'बधाई हो शाहीन.' अर्जुन कपूर ने एक लाल दिल वाला इमोजी भेजा. शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने भी एक कमेंट किया, जिसमें लिखा था, 'बधाई हो.' डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने कमेंट करते हुए कपल को बधाई दी है.

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