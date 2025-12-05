INSIDE PHOTOS: गृह प्रवेश से राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन तक, आलिया भट्ट ने दिखाया नवंबर 2025 का खास कलेक्शन
आलिया भट्ट ने नवंबर 2025 का खास कलेक्शन सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें गृह प्रवेश से लेकर राहा के बर्थडे की तस्वीरें हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 1:52 PM IST
मुंबई: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पिछले महीने मुंबई के पाली हिल में अपने शानदार छह-मंजिला घर में शिफ्ट होकर एक नया चैप्टर शुरू किया है. उनके साथ उनके नए घर में उनकी बेटी राहा और रणबीर की मां नीतू कपूर भी थीं. इस नए घर में कपूर फैमिली ने राहा का तीसरा जन्मदिन भी मनाया. हालांकि आलिया ने पहले तो सेलिब्रेशन को प्राइवेट रखा था, लेकिन अब उन्होंने अपने गृह प्रवेश पूजा से लेकर राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन तक की तस्वीरें शेयर करके फैंस को खुश कर दिया है.
शुक्रवार को आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर नवंबर 2025 की कुछ खास पलों को शेयर किया है, जिसमें परिवार की दिल को छू लेने वाली यादें दिखाई गई हैं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'नवंबर 2025 तुम डेढ़ महीने जैसे थे.'
इस कलेक्शन की शुरुआत आलिया भट्ट और उनकी बेटी राहा से होती है, जो पिंक कलर के ड्रेस में नजर आती हैं. अगले स्लाइड में गृह प्रवेश की खूबसूरत तस्वीरें हैं, जिसमें आलिया और रणबीर अपने नए घर में एंट्रेंस पर रखे कलश के साथ अंदर जाते हुए दिख रहे हैं. पिंक और गोल्डन साड़ी में आलिया बहुत सुंदर लग रही हैं, जबकि रणबीर सफेद कुर्ते पजामे में उनके साथ अच्छे लग रहे हैं.
इसके बाद राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें आलिया अपनी दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं. एक दूसरी तस्वीर में आलिया अपनी मां सोनी राजदान के साथ फोटो क्लिक कराती दिख रही है. इस खास पल को महेश भट्ट अपने मोबाइल में कैप्चर करते दिख रहे हैं.
एक और दिल को छू लेने वाली तस्वीर में नीतू, आलिया को गले लगाती हुई दिख रही हैं, और बैकग्राउंड में दिवंगत ऋषि कपूर की तस्वीर भी नजर आ रही है. तस्वीरों की सीरीज में कपल को एक साथ रीति-रिवाज करते हुए, आलिया को हाथ जोड़े हुए, और रणबीर को अपने पिता की तस्वीर के सामने सम्मान से झुकते हुए भी दिखाया गया है.
एक प्यारे से पल में, रणबीर और छोटी राहा सेरेमनी के हिस्से के तौर पर एक साथ चावल के कुछ दाने पकड़े हुए दिख रहे हैं. यह सीरीज एक इमोशनल ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के साथ खत्म होती है, जिसमें राहा के छोटे हाथ अपने पिता रणबीर कपूर को पकड़े हुए दिख रहे हैं.
आलिया भट्ट का वर्क फ्रंट
आलिया के पास कुछ बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक अल्फा है, जो एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर है, इस फिल्म में वह एक बोल्ड और इंटेंस रोल निभा रही हैं, और यह पहले से ही फैंस के बीच काफी चर्चा में है. वह संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म लव एंड वॉर में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ भी नजर आएंगी.