INSIDE PHOTOS: गृह प्रवेश से राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन तक, आलिया भट्ट ने दिखाया नवंबर 2025 का खास कलेक्शन

मुंबई: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पिछले महीने मुंबई के पाली हिल में अपने शानदार छह-मंजिला घर में शिफ्ट होकर एक नया चैप्टर शुरू किया है. उनके साथ उनके नए घर में उनकी बेटी राहा और रणबीर की मां नीतू कपूर भी थीं. इस नए घर में कपूर फैमिली ने राहा का तीसरा जन्मदिन भी मनाया. हालांकि आलिया ने पहले तो सेलिब्रेशन को प्राइवेट रखा था, लेकिन अब उन्होंने अपने गृह प्रवेश पूजा से लेकर राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन तक की तस्वीरें शेयर करके फैंस को खुश कर दिया है. शुक्रवार को आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर नवंबर 2025 की कुछ खास पलों को शेयर किया है, जिसमें परिवार की दिल को छू लेने वाली यादें दिखाई गई हैं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'नवंबर 2025 तुम डेढ़ महीने जैसे थे.' इस कलेक्शन की शुरुआत आलिया भट्ट और उनकी बेटी राहा से होती है, जो पिंक कलर के ड्रेस में नजर आती हैं. अगले स्लाइड में गृह प्रवेश की खूबसूरत तस्वीरें हैं, जिसमें आलिया और रणबीर अपने नए घर में एंट्रेंस पर रखे कलश के साथ अंदर जाते हुए दिख रहे हैं. पिंक और गोल्डन साड़ी में आलिया बहुत सुंदर लग रही हैं, जबकि रणबीर सफेद कुर्ते पजामे में उनके साथ अच्छे लग रहे हैं.