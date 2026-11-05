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आलिया भट्ट ने किया 'रामायण' का रिव्यू, बोलीं- गर्व है तुम पर रणबीर, बाप-बेटी की सेट से शेयर कीं अनदेखी खूबसूरत तस्वीरें

आलिया भट्ट ने किया 'रामायण' का रिव्यू ( POSTER/ANI )

हैदराबाद: रणबीर कपूर की स्टार वाइफ आलिया भट्ट ने भी अब एपिक फिल्म रामायण देख ली है. आलिया ने सोशल मीडिया पर आकर स्टार हसबैंड रणबीर कपूर और बेटी राहा कपूर की खूबसूरत या कहें अडोरेबल तस्वीरें शेयर की हैं. बाप-बेटी की इन यादगार तस्वीरों को देखने के बाद किसी का भी दिल खुश हो जाएगा. आलिया की इन तस्वीरों पर अब उनके फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. बता दें, आज 5 नवंबर को रामायण रिलीज हुई है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं.

दिल जीत लेगी रणबीर-राहा की तस्वीरें

आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर लिखा है, आपने इस फिल्म में पूरी जान झोंक दी है और किसी तरह, वह सब कुछ उसके लिए बचा रहा. मुझे तुम पर बहुत गर्व है रणबीर, और उन सभी लोगों पर भी जिन्होंने सिनेमा में इस शानदार अनुभव के लिए अपना दिल और जान लगा दी. कुछ कहानियां हम सभी से बड़ी होती हैं और रामायण उनमें से एक है'. अभी थोड़ी देर पहले ही आलिया ने यह पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें आलिया ने जो तस्वीरें शेयर की हैं और देखते ही आपका दिल जीत लेगी. आलिया ने इस पोस्ट के साथ दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में रणबीर कपूर अपनी लाडली बेटी राहा को किस कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में वह उसके साथ खड़े हैं. और भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि यह तस्वीरें रामायण के सेट की है, जिसमें रणबीर राम के लुक में नजर आ रहे हैं. बाप-बेटी की ये केमिस्ट्री देखते ही बन रही है. सोशल मीडिया पर छाईं तस्वीरें