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आलिया भट्ट की सोहम शाह की 'तुम्बाड 2' में एंट्री, 'गंगूबाई' बोलीं- प्रीक्वल देखने के बाद से ही मेरे...'

'तुम्बाड' एक ऐसी फिल्म है, जिसने फोकलोर फैंटेसी जॉनर को एक नई पहचान दी. रिलीज के बाद से इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई.

Alia Bhatt Tumbbad 2
आलिया भट्ट की सोहम शाह की 'तुम्बाड 2' में एंट्री (POSTER/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 12:04 PM IST

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हैदराबाद: नवाजुद्दीन सिद्दीकी के 'तुम्बाड 2' से जुड़ने की खबर ने पहले ही खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब फिल्म ने एक और बड़ा कास्टिंग ऐलान कर दिया है. आलिया भट्ट आधिकारिक तौर पर इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल का हिस्सा बन गई हैं और वह फिल्म में एक अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. इसके साथ ही हाल के भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सहयोगों में से एक देखने को मिलने वाला है.

'तुम्बाड' एक ऐसी फिल्म है, जिसने फोकलोर फैंटेसी जॉनर को एक नई पहचान दी. रिलीज के बाद से इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई. अपनी शानदार वर्ल्ड बिल्डिंग, रहस्यमयी कहानी और बेहतरीन विजुअल्स की वजह से इस फिल्म ने सालों में एक अलग ही फैन फॉलोइंग बना ली. इसकी री-रिलीज भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज बनी, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह देश की सबसे पसंदीदा मॉडर्न क्लासिक फिल्मों में से एक है.

अब 'तुम्बाड 2' इस दुनिया को पहले से भी बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फिल्म से जुड़ने की पुष्टि पहले ही हो चुकी है और अब आलिया भट्ट के आने से फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. इसके साथ भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक और सबसे अलग व बहुप्रतीक्षित सिनेमाई दुनिया का मिलन होने जा रहा है.

अपनी शानदार एक्टिंग और अलग तरह के किरदार चुनने के लिए पहचानी जाने वाली आलिया का फिल्म से जुड़ना एक बड़ा पल माना जा रहा है. छोटे और इमोशनल किरदारों से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक, उन्होंने हर बार खुद को अपनी पीढ़ी की सबसे दमदार अभिनेत्रियों में साबित किया है. अभिनेता और निर्माता सोहम शाह, जो 'तुम्बाड' फ्रेंचाइजी के पीछे की सबसे बड़ी ताकत हैं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनका यह सहयोग इस पसंदीदा दुनिया में एक नया और रोमांचक अध्याय जोड़ने वाला है.

इन कलाकारों का साथ आना तीन अलग-अलग रचनात्मक सोच को एक साथ लाता है, जहां हर कोई 'तुम्बाड' की दुनिया में अपनी अलग पहचान जोड़ रहा है. सोहम उस दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे उन्होंने खुद बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. नवाजुद्दीन अपनी दमदार मौजूदगी लेकर आ रहे हैं और आलिया फ्रेंचाइजी के सबसे अहम नए किरदारों में से एक निभाने जा रही हैं. ऐसे में 'तुम्बाड 2' एक नया और दिलचस्प अनुभव देने का वादा करती है, साथ ही उस भावना को भी बरकरार रखती है जिसने पहली फिल्म को मॉडर्न क्लासिक बनाया.

आलिया भट्ट ने कहा , 'तुम्बाड' पहली बार देखने के बाद से ही मेरे साथ बनी हुई है. बहुत कम फिल्में ऐसी दुनिया बना पाती हैं, जो इतनी अलग और आपको पूरी तरह अपने अंदर खींच ले और उससे भी कम फिल्में ऐसी होती हैं, जो रिलीज के सालों बाद भी लोगों के दिलों और दिमाग में बनी रहती हैं. यही बात इस मौके को मेरे लिए बेहद खास बनाती है.

अब उस दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खास है. मैं सोहम और नवाज के साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं. मैं लंबे समय से इन दोनों कलाकारों की प्रशंसक रही हूं और ऐसे किरदार को निभाने का इंतजार कर रही हूं, जो 'तुम्बाड' जैसी रहस्यमयी और यादगार कहानी का हिस्सा है. मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि दर्शक वह सब देखें, जो हम मिलकर बना रहे हैं.

सोहम शाह ने कहा, "आलिया भट्ट का 'तुम्बाड 2' से जुड़ना हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है. वह इस पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक हैं और मुझे पूरा यकीन है कि दर्शकों को इस फिल्म में उनका बिल्कुल नया अंदाज देखने को मिलेगा. हमने उनके डेब्यू से लेकर अब तक उनकी शानदार परफॉर्मेंस देखी है. यह उनके साथ मेरा पहला सहयोग है और मैं उनके साथ काम करने को लेकर सच में उत्साहित हूं.

'तुम्बाड 2' को अभिनेता-निर्माता सोहम शाह अपनी कंपनी सोहम शाह फिल्म्स के बैनर तले पेन स्टूडियोज के साथ मिलकर बना रहे हैं, जिसके प्रमुख निर्माता डॉ. जयंतीलाल गडा हैं. फिल्म का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं, जो 'तुम्बाड' की इस बहुप्रतीक्षित अगली कड़ी को निर्देशित कर रहे हैं. 'आरआरआर' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का समर्थन कर चुके पेन स्टूडियोज इस फिल्म को बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए साथ आया है. नीचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर जानें फिल्म कब रिलीज होने जा रही है.

ये भी पढ़ें: 'तुम्बाड 2' की रिलीज डेट आउट, करना होगा लंबा इंतजार, जानें कब सिनेमाघरों में आ रही सोहम शाह की फिल्म

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