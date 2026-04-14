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'तू साथ है, तो...': बर्फीली वादियों में राहा संग आलिया-रणबीर का वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, स्कीइंग का उठाया लुत्फ, देखें रोमांटिक Pics

आलिया भट्ट-रणबीर कपूर ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर मंगलवार, 14 अप्रैल को अपनी शादी की चौथी सालगिरह मना रहे हैं. बॉलीवुड स्टार कपल ने कई सालों तक डेट करने के बाद 14 अप्रैल, 2022 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर 'वास्तु' में, करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी की थी. इस खास मौके को मनाने के लिए कपल ने आस्ट्रिया को चुना था, जहां उन्होंने अपनी बेटी राहा के साथ इस खास पल का मजा ले रहे हैं. मंगलवार को आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली वेकेशन की कुछ झलकियां भी शेयर कीं, और अपनी सालगिरह पर रणबीर के लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा. तस्वीरों की सीरीज को साझा करते हुए ब्रह्मास्त्र एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, कभी हवा में तैरते हुए तो कभी जमीन पर गिरते-पड़ते; कभी साथ चलते हुए, तो कभी ढेर सारी बातें करते हुए हमने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना लिया है. कम शब्दों में कहें तो... तू साथ है, तो दिन-रात है.' पोस्ट की पहली तस्वीर के लिए एक्ट्रेस ने अपनी और रणबीर के साथ एक सेल्फी को चुना है. उन्होंने ऑस्ट्रिया के बर्फ से ढके नजारों में अपनी स्कीइंग ट्रिप और एक रोमांटिक डिनर की झलकियां भी दिखाई है.