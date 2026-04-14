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'तू साथ है, तो...': बर्फीली वादियों में राहा संग आलिया-रणबीर का वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, स्कीइंग का उठाया लुत्फ, देखें रोमांटिक Pics

आलिया भट्ट-रणबीर कपूर की आज वेडिंग एनिवर्सरी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एनिवर्सरी वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. देखें फोटो

Alia Bhatt Ranbir kapoor
आलिया भट्ट-रणबीर कपूर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 14, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर मंगलवार, 14 अप्रैल को अपनी शादी की चौथी सालगिरह मना रहे हैं. बॉलीवुड स्टार कपल ने कई सालों तक डेट करने के बाद 14 अप्रैल, 2022 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर 'वास्तु' में, करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी की थी. इस खास मौके को मनाने के लिए कपल ने आस्ट्रिया को चुना था, जहां उन्होंने अपनी बेटी राहा के साथ इस खास पल का मजा ले रहे हैं.

मंगलवार को आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली वेकेशन की कुछ झलकियां भी शेयर कीं, और अपनी सालगिरह पर रणबीर के लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा. तस्वीरों की सीरीज को साझा करते हुए ब्रह्मास्त्र एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, कभी हवा में तैरते हुए तो कभी जमीन पर गिरते-पड़ते; कभी साथ चलते हुए, तो कभी ढेर सारी बातें करते हुए हमने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना लिया है. कम शब्दों में कहें तो... तू साथ है, तो दिन-रात है.'

पोस्ट की पहली तस्वीर के लिए एक्ट्रेस ने अपनी और रणबीर के साथ एक सेल्फी को चुना है. उन्होंने ऑस्ट्रिया के बर्फ से ढके नजारों में अपनी स्कीइंग ट्रिप और एक रोमांटिक डिनर की झलकियां भी दिखाई है.

इसके साथ ही, उन्होंने रणबीर की एक दिल को छू लेने वाली फोटो भी शेयर की, जिसमें वह अल्पाका जानवरों के बीच अपनी बेटी राहा के साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं. यह फोटो उनके फैमिली वेकेशन की एक प्यारी सी झलक थी, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

कमेंट्स में एनिवर्सरी की शुभकामनाओं और हार्ट इमोजी की बाढ़ आ गई. पोस्ट पर आलिया की स्टार सास नीतू ने कमेंट करते हुए लिखा है, 'सो परफेक्ट.' वहीं, ननद रिद्धिमा ने अपने भाई-भाभी पर प्यार लुटाया है. आलिया की मां ने लिखा है, 'यह कितना मैजिकल और प्यारा है.'

काम की बात करें तो, रणबीर के पास कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स की लाइन-अप है, जिनमें नितेश तिवारी की 'रामायण' और संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' शामिल हैं. उनके पाइपलाइन में 'एनिमल पार्क' भी है, जो उनकी हिट फिल्म 'एनिमल' का सीक्वल है.दूसरी ओर, आलिया के वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया के पास भी संजय लीला की 'लव एंड वॉर' है, जिसमें वह रणबीर के साथ-साथ विक्की कौशल के साथ नजर आएंगी. इसके बाद, उनके पास शरवरी के साथ एक स्पाय फिल्म 'अल्फा' है.

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