ETV Bharat / entertainment

'आग भी, दिलों की जान भी', भंसाली की 'लव एंड वॉर' से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक आउट, छाया 'गंगूबाई' का 'कैबरे' अंदाज

'लव एंड वॉर' से आलिया भट्ट के फर्स्ट लुक ( Film Posters )

हैदराबाद: संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' बिना किसी शक साल 2027 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म है. ऐसे में फिल्म को लेकर हर बीतते दिन के साथ बढ़ रही एक्साइटमेंट में इजाफा करते हुए मेकर्स ने हाल ही में फिल्म से जुड़े अपडेट शेयर कर दर्शकों को हैरान कर दिया है. बता दें कि फिल्म की दुनिया संजय लीला भंसाली द्वारा रची गई सबसे नई दुनियाओं में से है और इस तरह से यह उनके द्वारा पहले दिखाए गए पुराने दौर के सेटिंग्स से बिल्कुल अलग है. बीती 24 सितंबर को रणबीर कपूर का फिल्म से लुक शेयर करने के बाद, मेकर्स ने आज 25 सितंबर को आलिया भट्ट के फर्स्ट लुक पोस्टर से पर्दा उठा दिया है. पोस्टर में आलिया बेहद खूबसूरत ग्लैमर से भरे कैबरे-स्टाइल में नजर आ रही हैं. उनके इस लुक में साफ तौर से कॉन्फिडेंस, सेंशुअलिटी और ओल्ड स्कूल चार्म का मेल है. एक तरह से सामने आया लुक न सिर्फ बेहद हटकर है बल्कि ऐसा है जिसमें आलिया को पहले कभी नहीं देखा गया है.