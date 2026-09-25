'आग भी, दिलों की जान भी', भंसाली की 'लव एंड वॉर' से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक आउट, छाया 'गंगूबाई' का 'कैबरे' अंदाज
रणबीर कपूर के फर्स्ट लुक के बाद मेकर्स ने अब संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर से आलिया भट्ट का लुक रिवील किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 11:49 AM IST
हैदराबाद: संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' बिना किसी शक साल 2027 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म है. ऐसे में फिल्म को लेकर हर बीतते दिन के साथ बढ़ रही एक्साइटमेंट में इजाफा करते हुए मेकर्स ने हाल ही में फिल्म से जुड़े अपडेट शेयर कर दर्शकों को हैरान कर दिया है. बता दें कि फिल्म की दुनिया संजय लीला भंसाली द्वारा रची गई सबसे नई दुनियाओं में से है और इस तरह से यह उनके द्वारा पहले दिखाए गए पुराने दौर के सेटिंग्स से बिल्कुल अलग है.
बीती 24 सितंबर को रणबीर कपूर का फिल्म से लुक शेयर करने के बाद, मेकर्स ने आज 25 सितंबर को आलिया भट्ट के फर्स्ट लुक पोस्टर से पर्दा उठा दिया है. पोस्टर में आलिया बेहद खूबसूरत ग्लैमर से भरे कैबरे-स्टाइल में नजर आ रही हैं. उनके इस लुक में साफ तौर से कॉन्फिडेंस, सेंशुअलिटी और ओल्ड स्कूल चार्म का मेल है. एक तरह से सामने आया लुक न सिर्फ बेहद हटकर है बल्कि ऐसा है जिसमें आलिया को पहले कभी नहीं देखा गया है.
कैसा है आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक?
आलिया भट्ट पोस्टर में एक कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, उन्होंने आकर्षक स्लिट स्कर्ट संग हेडपीस पहना है. पोस्टर का बैकग्राउंड बेहद रिच होने के साथ रेट्रो मूड को अपने फ्रेम में जोड़ रहा है, जबकि एक्ट्रेस का पोज बेहद स्टाइलिश होने के साथ बोल्ड और सेंसुअस लग रहा है. आलिया ने अपने इस लुक को पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कैरी किया है, साथ ही अपने बिल्कुल अलग अंदाज को दर्शकों के सामने पेश किया है.
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर आलिया का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, संजय लीला भंसाली द्वारा स्क्रीन पर रोमांस लाते देखना किसी ट्रीट से कम नहीं होता, ऐसे में दर्शक लव एंड वॉर के जरिए लंबे समय के बाद फिर से प्यार का जादू देखने के साथ महसूस करने वाले हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पोस्टर ने फिल्म की रिलीज़ के लिए एक्साइटमेंट को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है.
संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल्स में हैं. यह 21 जनवरी 2027 को दुनिया भर में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार है. अगर लव एंड वॉर से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक देखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें.