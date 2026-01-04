ETV Bharat / entertainment

PHOTO: हवा में राहा को उछालते पापा रणबीर, पीछे खड़ी चीयर करती आलिया, 'ब्रह्मास्त्र' कपल ने कुछ इस अंदाज में मनाया नया साल

बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाया. आलिया ने रविवार, 4 जनवरी को इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा. 'गंगूबाई' ने एक सिल्हूट फोटो पोस्ट की, जो किसी बीच हॉलिडे की लग रही है. इस तस्वीर को साझा करते हुए आलिया ने कैप्शन में लिखा है, और आगे बढ़ते रहो, लव. हैप्पी 2026.'

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने 2026 का स्वागत अपने परिवार के साथ मिलकर किया. उन्होंने एक प्यारे और सुकून भरे पल के साथ नए साल की शुरुआत की. राजी एक्ट्रेस इस खास पल की एक खास तस्वीर अपने फैंस को भी दिखाई है, जिसने तुरंत ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया है.

तस्वीर में आलिया, रणवीर और राहा समुद्र के किनारे का आनंद ले रहे हैं. इस फैमिली ने इस खास पल के लिए व्हाइट ड्रेस कोड को चुना है. तस्वीर में रणबीर कपूर अपनी बेटी राहा को हवा में ऊपर की ओर उछालते हुए दिख रहे हैं, जबकि राहा अपनी बाहे फैलाए खुशी से अपने पापा को देख रही है. आलिया उनके पास खड़ी हैं, खुलकर मुस्कुराते हुए उन्हें चीयर करती दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने एक छड़ी पकड़े हुए इस पल को देख रही हैं.

आलिया की शेयर की गई यह तस्वीर लोगों के दिलों में बस गई, और फैंस ने कमेंट सेक्शन में तुरंत रिएक्ट किया. एक फैन ने लिखा, 'दिल भर आया है, कितना खूबसूरत फ्रेम है.' दूसरे फैन ने कमेंट किया, 'आह...खूबसूरत तस्वीर.' अन्य फैंस ने दिल वाले और फायर इमोजी से कमेंट सेक्शन को भर किया है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट अगली बार फिल्म 'अल्फा' में नजर आएंगी. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को टालने का फैसला किया है. तरण आदर्श के मुताबिक, यह कदम सलमान खान की आने वाली वॉर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के साथ क्लैश से बचने के लिए उठाया गया है.

आलिया फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' पर भी काम कर रही हैं , जिसमें रणबीर कपूर और विक्की कौशल उनके साथ मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.