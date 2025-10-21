आलिया भट्ट ने मनाई दिलवाली दिवाली, पति रणबीर कपूर संग दिखीं रोमांटिक, तस्वीरें देख फैंस खुश
रणबीर कपूर ने क्रीम का कुर्ता पहना है और पत्नी आलिया को बाहों में भरा हुआ है. दोनों के चेहरों पर एक मीठी मुस्कान है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2025 at 5:08 PM IST
हैदराबाद: दिवाली पर पूरा बॉलीवुड जगमगा रहा है. तमाम स्टार एक-एक घर अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. इस मौके पर आलिया भट्ट कैसे पीछे रह सकती थीं. एक्ट्रेस ने भी देर-सवेर अपने फैंस का इंतजार खत्म करते हुए अपने स्टार हसबैंड रणबीर कपूर संग दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कर फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है. आलिया ने पति रणबीर कपूर संग अपनी रोमांटिक तस्वीर शेयर की है और बाकी तस्वीरों में दिखाया है कि कैसे उन्होंने रोशनी के त्योहार को अपनों संग धूमधाम से मनाया है.
आलिया भट्ट् ने आज 21 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पर अपने दिवाली सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है, उसमें एक्ट्रेस ने बेबी पिंक रंग चिकनकारी कुर्ता पहना हुआ है और गले में एक हैवी नेकपीस डाला हुआ है. आलिया ने मिनिमल मेकअप किया है और बालों को दो पार्ट में रख कर पीछे से बांधा हुआ है. इसी के साथ काजल आलिया की आंखों को शार्पनेस दे रहा है. वहीं, आलिया के स्टार हसबैंड रणबीर कपूर ने क्रीम रंग का कुर्ता पहना हुआ है. रणबीर ने पत्नी आलिया को बाहों में भरा हुआ है और दोनों के चेहरों पर एक मीठी मुस्कान है.
आलिया भट्ट की दिलवाली दिवाली
बाकी की तस्वीरों की बात करें तो आलिया ने अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ भी अपनी फन तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में आलिया और रणबीर के फ्रैंड्स भी दिख रहे हैं. इसमें फिल्म ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी, राहा की पेटिंग भी दिख रही है. इन तस्वीरों को शेयर कर आलिया ने इनके कैप्शन में लिखा है, 'दिलवाली दिवाली'. आलिया की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरों को खबर लिखने जाने तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है, जिसमें फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी शामिल हैं.
फैंस और सेलेब्स ने लुटाया प्यार
रिया कपूर, पुनीत सेठी, शिल्पा शेट्टी ने भी आलिया भट्ट का दिवाली पोस्ट लाइक किया है. इसमें एक्ट्रेस के फैंस ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. एक फैन ने लिखा है, आपको और आपकी फैमिली को दिवाली मुबारक'. दूसरा फैन लिखता है, आलिया तुम बेहद सुंदर दिख रही हो, लव यू बेबी'. एक और फैन लिखता है, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं'. आलिया-रणबीर की दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें देखने के बाद एक फैन लिखता है, हमारी दिवाली तो अब जाकर पूरी हुई है. साफ पता चलता है कि आलिया की फैन फॉलोइंग सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि उन्हें प्यार करने वाली है.