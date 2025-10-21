ETV Bharat / entertainment

आलिया भट्ट ने मनाई दिलवाली दिवाली, पति रणबीर कपूर संग दिखीं रोमांटिक, तस्वीरें देख फैंस खुश

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दिवाली फोटो ( IANS )