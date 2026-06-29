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पिंक सिटी में फिल्म 'ऐल्फा' का प्रमोशन, फैंस से भी रूबरू हुईं आलिया भट्ट और शरवरी

जयपुर है हैप्पी सिटी, यहीं से शुरू किया प्रमोशन: इस दौरान आलिया भट्ट ने कहा कि 'ऐल्फा' 3 जुलाई को रिलीज हो रही है और उन्होंने अपने प्रमोशन टूर की शुरुआत जयपुर से इसलिए की, क्योंकि ये शहर पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है. पिंक सिटी वास्तव में हैप्पी सिटी है. यहां का प्यार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. उन्होंने बताया कि फिल्म एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है, जिसकी शूटिंग के दौरान कई बार चोटें भी लगीं, लेकिन कलाकार के लिए काम सबसे बड़ा होता है. उन्होंने कहा कि फिल्म में ऐसे गाने और दृश्य हैं जो दर्शकों को बिल्कुल नए अंदाज में देखने को मिलेंगे, खासकर कश्मीर में फिल्माया गया गीत बेहद खास है.

'जयपुर ने सचमुच गाल भी पिंक कर दिए': मीट एंड ग्रीट के दौरान दोनों अभिनेत्रियों की दोस्ताना केमिस्ट्री भी देखने को मिली. बातचीत के दौरान आलिया ने मुस्कुराते हुए शरवरी से कहा कि जयपुर आकर तुम्हारे गाल भी पिंक हो गए हैं. ये सुनते ही शरवरी शरमा गईं और पूरे हॉल में तालियों और ठहाकों की गूंज सुनाई दी. हालांकि, यहां फिल्म के टीजर और ट्रेलर के दौरान दर्शकों की लगातार व्हिसल से डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे थे. इस पर आलिया ने आयोजकों से पूछा कि दर्शकों को व्हिसल क्यों दी गई हैं. इसके बाद मंच संचालक ने कई बार अपील कर दर्शकों को शांत कराया.

जयपुर: यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'ऐल्फा' के प्रमोशनल टूर की शुरुआत सोमवार को जयपुर से हुई. बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और शरवरी ने पिंक सिटी में महिला शक्ति के अनोखे अंदाज के साथ फिल्म का प्रचार किया.

फिल्म की कोई जेंडर कैटेगरी नहीं होती: महिला प्रधान फिल्मों को लेकर पूछे गए सवाल पर आलिया ने कहा कि फिल्म सिर्फ फिल्म होती है. उसे मेल या फीमेल के नजरिए से नहीं देखना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण कहानी होती है और उनका उद्देश्य सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना है. उन्होंने ये भी कहा कि टीजर और ट्रेलर में फिल्म की केवल झलक दिखाई गई है. अनिल कपूर और बॉबी देओल के किरदार दर्शकों के लिए बड़े सरप्राइज साबित होंगे.

बाइक राइडर्स के बीच पहुंचे आलिया और शरवरी (ETV Bharat Jaipur)

अल्फा मेरे करियर का सबसे खास पड़ाव: वहीं, शरवरी ने कहा कि 'ऐल्फा' उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है. इस मुकाम तक पहुंचने में कई वर्षों की मेहनत लगी है. उन्होंने कहा कि हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को भी दर्शकों का शानदार प्यार मिला है और इसके लिए वो सभी की आभारी हैं. उन्होंने बताया कि 'अल्फा' में उनका किरदार दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज होगा. साथ ही आलिया भट्ट, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे अनुभवी कलाकारों के साथ काम करना उनके लिए किसी अभिनय विद्यालय से कम नहीं रहा.

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भीड़ ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती: इससे पहले जवाहर सर्किल से बड़ी संख्या में महिला बाइकर्स ने दोनों अभिनेत्रियों का स्वागत किया और बाइक राइड के साथ उनका काफिला मिराज सिनेमा तक पहुंचा. पूरे रास्ते फैंस की भारी भीड़ उमड़ी और दोनों सितारों की एक झलक पाने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया. भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि सुरक्षाकर्मियों को व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. धक्का-मुक्की के दौरान एक मीडियाकर्मी का चश्मा भी टूट गया. हालांकि सुरक्षा टीम ने कुछ ही देर में हालात नियंत्रित कर लिए.

मिराज सिनेमा पहुंचने पर आलिया और शरवरी ने महिला बाइकर्स के साथ सेल्फी लेकर उनका अभिवादन किया. आयोजकों ने महिला बाइकर्स के साथ मिलकर 'अल्फा' का ह्यूमन फॉर्मेशन बनाने की योजना तैयार की थी, लेकिन अचानक बढ़ी भीड़ और सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा. ऐसे में दोनों अभिनेत्रियों को सीधे थिएटर के अंदर आयोजित मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में ले जाया गया.

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