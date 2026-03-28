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बर्थडे: अक्षय खन्ना की 5 धुरंधर फिल्में, 'रहमान डकैत' से कम नहीं था इन फिल्मों में एक्टर का विलेन रोल

2002 की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'हमराज' में अक्षय खन्ना ने करण मल्होत्रा का नेगेटिव किरदार निभाया था, जो एक डांसर होता है और अमीषा पटेल (प्रिया) के साथ मिलकर बॉबी देओल (राज) की संपत्ति हड़पने की साजिश रचता है. यह एक शातिर और लालची प्रेमी वाला रोल था, जिसे उनके करियर के बेस्ट नेगेटिव रोल्स में गिना जाता है.

हैदराबाद: बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर अक्षय खन्ना आज 28 मार्च को 50 साल के हो गये हैं. 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक देने के बाद अक्षय ने अपने तकरीबन तीन दशक के फिल्मी करियर में हीरो से लेकर विलेन तक का किरदार निभाया है. फिलहाल अक्षय खन्ना हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर 2 के प्रीक्लव धुरंधर में अपने रहमान डकैत के रोल से खूब चर्चा में हैं. इस रोल ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया है. दर्शकों ने फिल्म धुरंधर खासकर अक्षय के रहमान डकैत के रोल की वजह से देखी है. अक्षय खन्ना के 50वें बर्थडे पर बात करेंगे उनकी उन फिल्मों की, जिसमें उन्होंने विलेन के रोल में पर्दे पर आग लगा दी थी.

2008 की फिल्म 'रेस' में अक्षय खन्ना ने राजीव सिंह का मैन विलेन किरदार निभाया था. वे फिल्म में सैफ अली खान (रणवीर सिंह) के छोटे भाई बने थे, जो ईर्ष्या और लालच के कारण अपने ही भाई को मारने की साजिश रचता है. इस ग्रे-शेड रोल के लिए उन्हें सराहा गया था.

ढिशूम

2016 में रिलीज हुई फिल्म 'ढिशूम' में अक्षय खन्ना ने विलेन 'वाघा' का रोल किया था. इस फिल्म में वह एक स्टाइलिश और शातिर सट्टेबाज के रूप में नजर आए, जो भारतीय क्रिकेटर का अपहरण कर लेता है. इस नेगेटिव भूमिका में उनके अभिनय की काफी तारीफ की गई थी.

छावा

अक्षय बॉलीवुड में साइड रोल करते-करते धीरे-धीरे छिपते चले गए और मौजूदा साल में जब उन्होंने विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा में मुगल शासक औरंगजेब का रोल किया, तो लोगों को उनकी जबरदस्त एक्टिंग का आभास हुआ. फिल्म में अक्षय खन्ना का औरंगजेब वाला लुक और उनकी एक्टिंग ने दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए थे. छावा मौजूदा साल की सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म है, जिसका श्रेय विक्की कौशल के साथ-साथ अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग को भी जाता है.

धुरंधर- (2025) (रहमान डकैत)

आखिर में सरदार अब्दुल रहमान बालोच उर्फ रहमान डकैत (1975-2009) ल्यारी गैंग का एक खूंखार मेंबर था, जिसका रोल अक्षय खन्ना पर बहुत जंचा. रहमान डकैत ने घरेलू झगड़े में 13 साल की उम्र में ही अपनी मां को मौत के घाट उतार डाला था. इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रहमान डकैत का किरदार कितना खूंखार होगा, जिसमें अक्षय खन्ना ने अपनी अदायगी से जान डाल दी थी. सोशल मीडिया पर धुरंधर से ज्यादा रहमान डकैत की ही बात हुई. फिलहाल थिएटर पर लगी धुरंधर 2 में उनका कोई रोल नहीं है.

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