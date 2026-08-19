अक्षय खन्ना का 'महाकाली' में 'शुक्राचार्य' अवतार, इस दिन आएगी एक्टर के दमदार लुक की पहली झलक
अक्षय खन्ना अपने फिल्मी करियर में एक बार फिर अलग ही लेवल का रोल करने जा रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 1:06 PM IST
हैदराबाद: 'हनु-मान' की जबरदस्त सफलता के बाद फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा अपने दर्शकों को एक बार फिर सिनेमाई दुनिया का अलग अनुभव देने जा रहे हैं. प्रशांत अपनी अगली फिल्म 'महाकाली' से चर्चा में हैं. फिल्म पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है. इस बीच 'महाकाली' के सेट से अक्षय खन्ना की उनके शुक्राचार्य रोल में एक दमदार तस्वीर सामने आई है. अक्षय खन्ना का यह अवतार देखने के बाद पता चलता है कि धुरंधर के बाद एक्टर एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर धमाका करने को तैयार हैं. आज मेकर्स ने सोशल मीडिया पर अक्षय के इस अवतार की तस्वीरें जारी की हैं.
आरकेडी स्टूडियोज ने एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, '24 अगस्त, द एंड बिगिन्स'. ऐसे में माना जा रहा है कि वे 24 अगस्त को 'महाकाली' से अक्षय खन्ना को बतौर शुक्राचार्य अवतार में पेश करने वाले हैं, जो दर्शकों के लिए नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है.
यह भी माना जा रहा है कि अपने चुने हुए किरदारों से लगातार दर्शकों को चौंकाने के लिए पहचाने जाने वाले अक्षय खन्ना इस बार अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक नए लेवल पर ले जाते नजर आएंगे. 'धुरंधर' में अपनी शानदार मौजूदगी के बाद अभिनेता इस भूमिका में लगभग पहचान में ही नहीं आ रहे हैं. वैसे शुक्राचार्य के रूप में उनका फर्स्ट लुक पहले ही काफी चर्चा और उत्सुकता पैदा कर चुका है. अब उनकी पहली झलक से दर्शकों की बेताबी कई गुना बढ़ने की उम्मीद है.
24th August - THE END BEGINS!#Mahakali🔱 #PVCU@PrasanthVarma #AkshayeKhanna@PujaKolluru @sriyareddy #BhoomiShetty #RohitSaraf @khushsundar #RakeshBedi @samuthirakanip @jitin0804 #RajatKapoor #Nassar #MuraliSharma #Prudhviraj pic.twitter.com/DH9VcMJ52a— RKD Studios (@RKDStudios) August 19, 2026
पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु के रूप में पूजनीय शुक्राचार्य शक्ति और जटिल व्यक्तित्व से परिभाषित एक बेहद महत्वपूर्ण पात्र हैं. ऐसे में अक्षय खन्ना द्वारा निभाए जा रहे इस किरदार में उनकी गंभीरता देखने को मिल सकती है. वहीं, प्रशांत वर्मा का विजुअल ट्रीटमेंट इस किरदार को उनके सिनेमाई यूनिवर्स के अनुरूप भव्य स्तर प्रदान करने की उम्मीद जगाता है.
'हनु-मान' के बाद से ही दर्शक यह जानने के लिए बेताब हैं कि प्रशांत वर्मा इस बार क्या-क्या नया लेकर आएंगे. ‘हनु-मान’ ने न सिर्फ फिल्ममेकर की बड़े पैमाने पर भारतीय कहानियां पेश करने की क्षमता को स्थापित किया, बल्कि विजुअल डिटेलिंग और वर्ल्ड-बिल्डिंग के लिए भी एक नया स्टैंडर्ड तय किया है. ऐसे में 24 अगस्त को अक्षय खन्ना की पहली झलक के साथ दर्शकों को ‘महाकाली’ की दुनिया देखने को मिलने वाली है.
आरके दुग्गल की पेशकश और रिवाज रमेश दुग्गल के प्रोडक्शन में आरकेडी स्टूडियोज के बैनर तले बन रही इस फिल्म के क्रिएटर प्रशांत वर्मा हैं, जबकि पूजा अपर्णा कोल्लुरु इसका निर्देशन कर रही हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ भूमि शेट्टी, रोहित सराफ और कई अन्य प्रमुख कलाकार नजर आने वाले हैं.