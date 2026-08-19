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अक्षय खन्ना का 'महाकाली' में 'शुक्राचार्य' अवतार, इस दिन आएगी एक्टर के दमदार लुक की पहली झलक

हैदराबाद: 'हनु-मान' की जबरदस्त सफलता के बाद फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा अपने दर्शकों को एक बार फिर सिनेमाई दुनिया का अलग अनुभव देने जा रहे हैं. प्रशांत अपनी अगली फिल्म 'महाकाली' से चर्चा में हैं. फिल्म पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है. इस बीच 'महाकाली' के सेट से अक्षय खन्ना की उनके शुक्राचार्य रोल में एक दमदार तस्वीर सामने आई है. अक्षय खन्ना का यह अवतार देखने के बाद पता चलता है कि धुरंधर के बाद एक्टर एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर धमाका करने को तैयार हैं. आज मेकर्स ने सोशल मीडिया पर अक्षय के इस अवतार की तस्वीरें जारी की हैं.

आरकेडी स्टूडियोज ने एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, '24 अगस्त, द एंड बिगिन्स'. ऐसे में माना जा रहा है कि वे 24 अगस्त को 'महाकाली' से अक्षय खन्ना को बतौर शुक्राचार्य अवतार में पेश करने वाले हैं, जो दर्शकों के लिए नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है.

यह भी माना जा रहा है कि अपने चुने हुए किरदारों से लगातार दर्शकों को चौंकाने के लिए पहचाने जाने वाले अक्षय खन्ना इस बार अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक नए लेवल पर ले जाते नजर आएंगे. 'धुरंधर' में अपनी शानदार मौजूदगी के बाद अभिनेता इस भूमिका में लगभग पहचान में ही नहीं आ रहे हैं. वैसे शुक्राचार्य के रूप में उनका फर्स्ट लुक पहले ही काफी चर्चा और उत्सुकता पैदा कर चुका है. अब उनकी पहली झलक से दर्शकों की बेताबी कई गुना बढ़ने की उम्मीद है.