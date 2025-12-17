ETV Bharat / entertainment

WATCH: चावल के गणेश, हवन कुंड, 'धुरंधर' की सक्सेस के बीच अक्षय खन्ना ने अपने घर में कौन-सी कराई पूजा?

पंडित शिवम ने बताया, 'मुझे एक्टर अक्षय खन्ना के घर पर पूजा करने का मौका मिला. मुझे शांत स्वभाव, सादगी और पॉजिटिव एनर्जी से भरी पर्सनैलिटी का अनुभव करने का मौका मिला. अक्षय खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग की क्लास हैं. उन्होंने एक बार फिर हिस्टोरिकल फिल्म छावा में दमदार और असरदार रोल निभाकर दर्शकों का ध्यान खींचा.'

अक्षय खन्ना के घर पर हुए धार्मिक कार्यक्रम की तस्वीरें पंडित शिवम म्हात्रे ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन वीडियो में एक्टर की बहुत ही प्राइवेट जिंदगी की एक झलक देखने को मिली. वीडियो को साझा करते हुए पंडित ने एक्टर के घर पर हुई पूजा के बारे में जानकारी दी है.

मुंबई: जैसे-जैसे 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, वैसे-वैसे एक्टर अक्षय खन्ना की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है. फिल्म की सफलता के बीच अक्षय खन्ना ने अलीबाग में अपने बंगले पर पूजा कराई है. सोशल मीडिया पर उनके घर पर हुई पूजा की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

अक्षय के एक्टिंग के फैन हुए पंडित शिवम ने आगे लिखा है. 'उसके बाद धुरंधर जैसी फिल्मों में दिखे उनके शार्प कैरेक्टर, दृश्यम 2 में उनकी सधी हुई लेकिन बहुत दमदार एक्टिंग और सेक्शन 375 में उनके सीरियस, रियलिस्टिक रोल - हर फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की एक अलग ऊंचाई हासिल की है. अपने चुनिंदा रोल, कंटेंट से भरपूर फिल्में और एक्टिंग में गहराई की वजह से अक्षय खन्ना ने आज भी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है.'

अपनी पर्सनल स्पेस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहने वाले अक्षय सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं और उन्हें पब्लिक इवेंट्स या इंडस्ट्री की गैदरिंग्स में कम ही देखा जाता है. यह एक्टर अपने काम से बोलना पसंद करता है, इसलिए उनकी ऐसी मौजूदगी, भले ही अप्रत्यक्ष हो, फैंस के लिए खास तौर पर ध्यान देने लायक होती है.

फिल्म के बज को और बढ़ा रहा है गाना फसला, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस ट्रैक में अक्षय की स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. हालांकि, जहां धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वहीं अक्षय ने अपना ट्रेडमार्क लो प्रोफाइल बनाए रखा है.

धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 12 दिन हो गए हैं. इन 12 दिनों में फिल्म ने भारत में 428.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. साथ ही इसने आमिर खान की फिल्म दगंल को पीछे छोड़ किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, दंगल ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 387.38 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.