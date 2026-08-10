'टॉक्सिक' से साउथ सिनेमा में एंट्री कर रहा ये 'फाइटर' फेम एक्टर, यश की तारीफ से हुआ भावुक, बोला- हमेशा उन्हें..
अक्षय कई मौकों पर यश के लिए अपनी प्रशंसा और उनके साथ टॉक्सिक में काम करने के अनुभव के बारे में बात कर चुके हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 5:02 PM IST
हैदराबाद: अक्षय ओबेरॉय उस समय बेहद भावुक और अभिभूत हो गए, जब रॉकिंग स्टार यश ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक के ट्रेलर लॉन्च के दौरान उनकी जमकर तारीफ की. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म से अक्षय साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रहे हैं. फिल्म में वह एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगे, जहां वह एक नेगेटिव किरदार निभाने के साथ-साथ कई बड़े और दमदार एक्शन सीक्वेंस भी करते दिखाई देंगे. यह फिल्म कन्नड़ भाषा में है.
ट्रेलर लॉन्च के दौरान यश ने फिल्म में अक्षय के सफर और कर्नाटक में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बात करते हुए कहा, 'अक्षय, अब आप कर्नाटक का हिस्सा बन गए हैं. आप यहां काफी लोकप्रिय हो गए हैं, जब भी आप प्रेस में मेरे बारे में बात करते हैं, तो मैं डर जाता हूं और खुद से पूछता हूं, ‘क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूं?’ अक्षय मेरे बारे में ऐसे बात करते हैं, जैसे कभी-कभी आप खुद को दूसरों में देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं. मुझे इतना खास महसूस कराने के लिए धन्यवाद. आप एक शानदार अभिनेता हैं और आपने अपने प्रदर्शन से कमाल कर दिया है. मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है. आप हमेशा कहते रहे हैं कि आपने मुझसे सीखा है, लेकिन मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और यह बात आपको पता होनी चाहिए'.
यश की इन दिल से कही गई बातों से अक्षय भावुक हो गए. अक्षय कई मौकों पर यश के लिए अपनी प्रशंसा और उनके साथ टॉक्सिक में काम करने के अनुभव के बारे में बात कर चुके हैं. ऐसे में जिस अभिनेता का वह बेहद सम्मान करते हैं, उसी से मिली यह तारीफ उनके लिए और भी खास बन गई.
यश की इस तारीफ के बारे में बात करते हुए अक्षय ओबेरॉय ने कहा, 'एक अभिनेता के सफर में कुछ ऐसे पल आते हैं, जब आपको सच में समझ नहीं आता कि आप कैसे प्रतिक्रिया दें, क्योंकि कुछ शब्द अपने साथ बहुत ज्यादा भावनाएं और मायने लेकर आते हैं. मेरे लिए यह बिल्कुल वैसा ही पल था. यश के लिए मेरे मन में सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी बहुत सम्मान है. उन्होंने अपने काम के जरिए जिस तरह की खास पहचान और मुकाम बनाया है, वह बेहद प्रेरणादायक है. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, जो अपने काम में बेहतरीन हैं, तो आप सिर्फ उन्हें देखकर और उनके साथ काम करके भी बहुत कुछ सीखते हैं. टॉक्सिक में मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा है. मैंने यश के बारे में हमेशा इसलिए बात की है क्योंकि मैं वास्तव में उनसे प्रेरित हूं. ऐसे में जब उन्होंने यह कहा कि उन्होंने मुझसे भी कुछ सीखा है, तो यह मेरे लिए बेहद विनम्र और भावुक कर देने वाला पल था. जिस अभिनेता के काम की आप हमेशा से प्रशंसा करते आए हैं, वही अगर आपके सामने आकर यह कहे कि उसने आपके प्रदर्शन से कुछ सीखा है, तो वह बात हमेशा आपके साथ रहती है. यश की बातें मेरे लिए इसलिए भी भावुक कर देने वाली थीं, क्योंकि उनके शब्दों में सच्चा सम्मान और अपनापन था'.
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक अक्षय ओबेरॉय की साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री है. फिल्म में वह एक डार्क और एक्शन से भरपूर किरदार में नजर आएंगे. नेगेटिव भूमिका निभाते हुए अक्षय कई बड़े एक्शन सीक्वेंस करते दिखाई देंगे, जो उनके अब तक के काम से एक बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण अनुभव है.
टॉक्सिक के जरिए अक्षय न सिर्फ एक नई इंडस्ट्री और भाषा में कदम रख रहे हैं, बल्कि एक ऐसे किरदार को भी निभा रहे हैं, जो उन्हें बतौर अभिनेता अपनी अलग छवि और क्षमता दिखाने का मौका देता है.