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'हनुमान अंश' के सीक्वल में अक्षय कुमार की एंट्री? मेकर ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या है सच्चाई

'हनुमान अंश'/अक्षय कुमार ( Poster/IANS )

हैदराबाद: 'हनुमान अंश' अपनी रिलीज के लगभग दो महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है. इस डिवोशनल ड्रामा फिल्म ने हाल ही में दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म की सफलता के बीच, 'हनुमान अंश 2' को लेकर भी खबरें और सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सबसे बड़ी अटकलों में से एक यह थी कि क्या अक्षय कुमार इस सीक्वल का हिस्सा होंगे. अब, को-प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने साफ किया है कि उन्होंने सुपरस्टार के बारे में असल में क्या कहा था और क्या दूसरे भाग के लिए उनके नाम का संकेत दिया जा रहा था.

अनुप्रिया नागर ने हाल ही में 'हनुमान अंश 2' में अक्षय कुमार के नजर आने की अटकलों पर बात की. ये अफवाहें तब शुरू हुआ जब प्रोड्यूसर ने एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार को अपना फेवरेट एक्टर बताया. अनुप्रिया से पूछा गया कि क्या उनका फेवरेट एक्टर (अक्षय कुमार) 'हनुमान अंश' के सीक्वल में दिखाई देंगे? इस सवाल के जवाब में अनुप्रिया ने कहा था, 'वो महाराज जी बताएंगे.' सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बयान का मतलब यह निकाला कि शायद अक्षय 'हनुमान अंश 2' की कास्ट में शामिल हो सकते हैं.