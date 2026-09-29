'हनुमान अंश' के सीक्वल में अक्षय कुमार की एंट्री? मेकर ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या है सच्चाई
क्या बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार 'हनुमान अंश' के सीक्वल में शामिल हो रहे हैं? आइए जानें इसके पीछे की सच्चाई के बारे में...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 8:37 PM IST
हैदराबाद: 'हनुमान अंश' अपनी रिलीज के लगभग दो महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है. इस डिवोशनल ड्रामा फिल्म ने हाल ही में दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म की सफलता के बीच, 'हनुमान अंश 2' को लेकर भी खबरें और सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सबसे बड़ी अटकलों में से एक यह थी कि क्या अक्षय कुमार इस सीक्वल का हिस्सा होंगे. अब, को-प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने साफ किया है कि उन्होंने सुपरस्टार के बारे में असल में क्या कहा था और क्या दूसरे भाग के लिए उनके नाम का संकेत दिया जा रहा था.
अनुप्रिया नागर ने हाल ही में 'हनुमान अंश 2' में अक्षय कुमार के नजर आने की अटकलों पर बात की. ये अफवाहें तब शुरू हुआ जब प्रोड्यूसर ने एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार को अपना फेवरेट एक्टर बताया.
अनुप्रिया से पूछा गया कि क्या उनका फेवरेट एक्टर (अक्षय कुमार) 'हनुमान अंश' के सीक्वल में दिखाई देंगे? इस सवाल के जवाब में अनुप्रिया ने कहा था, 'वो महाराज जी बताएंगे.' सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बयान का मतलब यह निकाला कि शायद अक्षय 'हनुमान अंश 2' की कास्ट में शामिल हो सकते हैं.
हालांकि, अनुप्रिया ने अब साफ कर दिया है कि उनकी टिप्पणी एक्टर की कास्टिंग के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं था. एक मीडिया इंटरव्यू में बात करते हुए अनुप्रिया ने साफ किया, 'मैंने पार्ट 2 में अक्षय कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा है. यह बात झूठ है.'
'हनुमान' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने आठवें रविवार को भारत में 300 करोड़ रुपये नेट का आंकड़ा पार किया. 52वें दिन के अंत तक, भारत में इसकी नेट कमाई लगभग 307.03 करोड़ रुपये थी. फिल्म की भारत में ग्रॉस कमाई 362.70 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इसने 401.20 करोड़ रुपये तक कि बिजनेस कर लिया है.
विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित और लिखित 'हनुमान अंश' एक आध्यात्मिक ड्रामा है, जो नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है. फिल्म में शोभिनव सत्या ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि अन्य कलाकारों में विहान शेडगे, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और भगवानदास पटेल शामिल हैं. 'हनुमान अंश' को लगभग 2 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था. इसे 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था.